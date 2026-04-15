«Bonvallet: Genio y Sombra»: dónde se puede escuchar y de qué se trata el nuevo podcast del recordado «Gurú»

Ya se acabó la espera. Hoy, miércoles 15 de abril se estrenó «Bonvallet: Genio y Sombra», serie documental en formato podcast que fue producida por Ojos Negros Podcast y es distribuida por Podium Podcast Chile.

El primer episodio ya está disponible a través de YouTube. Esto marca el inicio de un relato que en cuatro episodios con estreno semanal, busca explorar la profundidad de la figura del «Gurú», quien es una de las voces más influyentes y polémicas del periodismo deportivo y la cultura popular nacional.

«Bonvallet: Genio y Sombra» no se queda solamente en sus pizarras o comentarios o medios como Radio Nacional, La Red o Terra. El proyecto aborda aspectos más desconocidos de su vida como su paso por Adidas y su vínculo con la camiseta de Colo Colo 1991.

Además, cuenta con testimonios, entre los que destacada Juvenal Olmos, que cuenta el conflicto que tuvo con el «Gurú». También la miradas de referentes de la Generación Dorada como Claudio Bravo y Jean Beausejour, que analizan el impacto de su discurso en la mentalidad del futbolista chileno.

Estreno del primer capítulo de «Bonvallet: Genio y Sombra»

El primer episodio está disponible a partir de hoy, miércoles 15 de abril. Vale señalar que debido a que se trata de un contenido on demand, se puede escuchar en cualquier momento del día. Cada miércoles se estrenará un nuevo capítulo de un total de cuatro.

«Bonvallet: Genio y Sombra» está disponible en las principales plataformas de audio digital, como Spotify y YouTube.

Vale señalar que también se puede seguir el contenido en las distintas plataformas de Prisa Media, donde se estarán compartiendo clips exclusivo, material de archivo y análisis sobre su impacto.

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