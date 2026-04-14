La Fiesta del Memo es este fin de semana en Santiago: conoce el line up completo y cómo comprar las entradas que quedan disponibles

Este sábado 18 de abril, en Club Hípico de Santiago a partir de las 13:00 horas se vivirá la Fiesta del Memo 2026 con una versión que promete ser una de las más ambiciosas de la historia.

Esta propuesta fusiona ciencia ficción, fiesta y música en vivo. Recordemos que el evento presenta a MEMO, el anfitrión intergaláctico de una experiencia que es mucho más que solo un concierto.

El evento se presenta como un «aterrizaje» escénico. En este sentido, MEMO va a interactuar con los presentes, mediante visuales, pantallas, inflables y diversas actividades. Estas últimas están diseñadas para que el público se sumerja en una narrativa futurista.

La Fiesta del Memo 2026 no solamente se escuchará. Resulta que que cada espacio está pensado en crear una experiencia completa, fusionando música, puesta en escena y participación del público.

Artistas que dirán presente en La Fiesta del Memo 2026

Esta nueva edición del esperado evento cuenta con un gran line up, el que junta diversas generaciones y estilos. Desde la cumbia y el ritmo tropical, hasta sonidos urbanos y de fiesta popular.

En concreto, el cartel de la Fiesta del Memo 2026 se compone por destacados artistas internacionales. Flor Álvarez, Amar Azul, La Mosca, The La Planta, Divino, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, J King & Maximan, Rodrigo Tapari, Luis Lambis, Zúmbale Primo, Santaferia, Franco el Gorila, Loyaltty y Jambao dirán presente.

Asimismo, el evento también tendrá el Stage Perreolandia La Fiesta. Espacio dedicado a la cultura DJ y mezcla de sonidos que contará con presentaciones de nuestro DJ Janyi, DJ Lito y DJ Fixion.

De este modo, la Fiesta del Memo 2026 invita a ser parte de una historia. Con una narrativa que sitúa a MEMO como un visitante intergaláctico. Se espera una jornada en la que la música, la visualidad y la interacción se fusionen.

Vale señalar que durante los años de trayectorias, este evento organizado por Memo Entertainment ha reunido a miles de fanáticos y ha contado con importantes figuras de la música como Tito El Bambino, Ke Personajes y Wisin. Además, ha estado en distintos escenarios como Kmasú, Teatro Caupolicán, Centro de Eventos Munich, Hipódromo Chile y Club Hípico de Santiago.

Todavía quedan entradas disponibles para la Fiesta del Memo 2026 a través de Passline.

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