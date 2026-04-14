14 Abr, 2026. 17:42 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago
En la mañana de este martes 14 de abril, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó el pronóstico para los próximos días en la capital ¿Cuándo podría volver la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa acá.
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