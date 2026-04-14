Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: conoce la fecha de inicio de la medida en Santiago

Cada vez falta menos para el inicio de la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que se aplica anualmente con el fin de cuidar la calidad del aire.

Vale señalar que esta iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente para combatir la contaminación que se acumula en meses de otoño e invierno.

Fecha de inicio de la restricción vehicular 2026

Cada año la medida entra en vigencia el 1 de mayo, sin embargo, este día coincide con al Día del Trabajador, por lo que se empezará a aplicar el lunes 4 de mayo.

De este modo, la restricción vehicular regirá de lunes a viernes, excepto feriados, desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

En este sentido, se espera que en los últimos días de abril, las autoridades compartan el calendario indicando los dígitos de patente en lo que regirá la medida cada días.

La restricción vehicular afectará a los siguientes vehículos:

Motocicletas que se inscribieron previo al 2002 y 1 de septiembre de 2010

Automóviles, station wagons y similares inscritos previo al 1 de septiembre de 2011 (con y sin sello verde) tienen restricción vehicular

Buses de transporte privado, buses interurbanos y rurales que no tienen sello verde.

Es importante mencionar que cuando se decrete preemergencia ambiental, habrá más números con restricción vehicular para proteger la calidad del aire. De este modo, los conductores deben estar informados de la calidad del aire y medidas.

Por otro lado, quienes no respeten esta medida, se arriesgan a recibir multas de hasta 1.5 UTM, lo que se traduce en cerca de $104.417.

En este sentido, es importante que las personas respeten la restricción vehicular para evitar sanciones y obviamente cuidar la calidad del aire. Recordemos que durante otoño e invierno es cuando más se acumula contaminación.

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