Kidd Voodoo hace inesperado anuncio y es viral al instante: «Jamás pensé esto…»
A través de sus redes sociales, Kidd Voodoo sorprendió tras revelar que estrenará una canción con un impensado cantante.
Kidd Voodoo sorprendió a todos sus fanáticos con un tremendo anuncio, después de meses de incertidumbre con respecto a sus nuevos proyectos.
En concreto, el cantante urbano confirmó que realizará una canción con un famoso cantante internacional. Noticia que se viralizó rápidamente a través de internet.
Kidd Voodoo estrenará una canción con ni más ni menos que el español Pablo Alborán,
«Dando Vueltas junto a Pablo Alborán este mes. Mi último single antes del disco», indicó el chileno en la publicación de Instagram, en la que hizo el anuncio.
Kidd Voodoo prepara nueva canción con Pablo Alborán
El tema ha generado gran expectación, ya que ambos se destacan a la hora de crear canciones llenas de sentimentalismo.
«Amor, oh lo nuestro no tiene ninguna opción, porque este mundo nunca fue para los dos», se escucha que cantan los artistas en adelanto compartido por Kidd Voodoo.
De este modo, se espera una canción de desamor, centrada en la historia de un amor imposible.
Si bien no se sabe el día exacto, en que se estrenará «Dando Vueltas», los fanáticos del artista chileno ya están ansiosos por este nuevo lanzamiento.
«Mi amor con mi amor»; «No sabíamos que necesitábamos esto! Gigantes!!!»; «mi hermano y mi padre»; «la leyenda conociendo a dios»; «Me siento mamá orgullosa»; «Jamás pensé esto, LOCURAA»; «ellos tendrán a todas las señoras saltando en una PATA», fueron algunos de los comentarios que recibió el post de Kidd Voodoo.
Vale señalar que este tema del chileno con Pablo Alborán llegará previo al lanzamiento su próximo álbum, el que se titula «Euforia». «Mi último single antes del disco», confirmó el Sátiro.
