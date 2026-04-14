«Es lo más homofóbico que yo he escuchado»: Destrozan a Luis Slimming por polémico chiste

Durante la jornada de este lunes, se vivió una curiosa situación en el programa de farándula de Zona Latina, «Que te lo digo». Instancia, en la que el panel reaccionó sin filtro a un chiste que lanzó un talentoso comediante chileno.

En concreto, estuvieron analizando una talla de Luis Slimming durante el segundo episodio del programa «El Desestrece».

Resulta que en el react del nuevo programa de Canal 13, el humorista hizo un chiste, en el que aludió directamente a Sergio Rojas, conductor de «Que te lo digo».

Alzan la voz en «Que te lo digo» tras chiste de Luis Slimming sobre Sergio Rojas

En el espacio de Zona Latina colocaron un audio para que su audiencia escuchara el chiste de Luis Slimming.

«Un homo a lo pobre Sergio Rojas. Viene con papitas añejas y no lo quiere nadie», lanzó el popular humorista.

Frente a esto, Paula Escobar lanzó una dura opinión tras escuchar la talla. «¿Quién dijo eso para denunciarlo?», comenzó señalando.

«Ese chiste es lo más homofóbico que yo he escuchado. Fuera de hue…. Después uno se queja», añadió la periodista, sobre el chiste, el cual no habría calificado para estar en TV.

Por su parte, Sergio Rojas le bajó el perfil y solamente mencionó que fue «fome».

El periodista de farándula indicó que «no me causó risa«. Sin embargo, mencionó que no lo encontró «ofensivo para nada».

Sergio Rojas aseguró que no fue divertido y que piensa que «la capacidad de Luis da para más».

Luego, le consultaron a distintos profesionales que estaban presentes, quienes también indicaron que encontraron que el chiste estuvo fuera de lugar.

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