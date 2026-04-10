“Pobre hue…”: Sergio Rojas sigue con la pelea y acusa demanda a ex periodista de ‘Que te lo digo’

Sergio Rojas arremetió contra Francisco Ruiz de Gamboa tras acusaciones de malos tratos. Aseguró que el comunicador infringió cláusulas de confidencialidad y que el canal iniciará una demanda.

Durante la reciente emisión del programa de farándula, lanzó una serie de declaraciones frontales contra su ex colaborador, Francisco Ruiz de Gamboa.

La controversia escaló luego que el periodista denunciara tratos denigrantes durante su paso en el programa, lo que provocó la furia de Rojas.

Y el panelista no solo negó las acusaciones, sino que advirtió sobre inminentes repercusiones legales por incumplimiento de contrato.

El origen de la disputa entre Gamboa y Rojas

El conflicto se hizo público cuando Francisco Ruiz de Gamboa conversó con medios de comunicación sobre su salida del programa. Según el periodista, decidió no guardar silencio ante lo que consideró un entorno laboral hostil.

«Cuando hay malos tratos y situaciones que son denigrantes, uno no se va a quedar callado», aseguró el comunicador.

Rojas utilizó su tribuna en el programa para responder sin filtros, calificando a su ex compañero como una persona «sediento de fama». El animador restó importancia a las críticas y aseguró que Gamboa se está metiendo en problemas graves al hablar de asuntos internos.

«Parece que no leyó su contrato esta personita y tiene cláusulas de confidencialidad de todo lo que ocurría al interior del canal», sentenció el conductor, anticipando que la estación televisiva tomará acciones legales.

Duras descalificaciones y advertencias

En un tono visiblemente molesto, Rojas se refirió al ex periodista en términos despectivos, llamándolo «pequeño pergüétano» y que ni siquiera quería decir su nombre porque le molestaba.

«Puedes decir lo que tú quieras de mí, porque yo nunca voy a temer las amenazas de un pobre hueón», lanzó de forma tajante durante la transmisión.

«Si alguna vez te grité fue porque estabas dejando a Antonella como una bataclana, y todo por generar unos likes», concluyó Rojas, añadiendo que el equipo terminó pidiéndole disculpas a la actriz por el comportamiento de Ruiz de Gamboa.

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