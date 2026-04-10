«No siento que me vaya a perder en drogas»: Sinaka revela cómo cuida su salud mental y cómo enfrenta las tentaciones de la fama

Sinaka, joven nacido en 2002, ha revolucionado a la escena urbana y recientemente agotó su primer show en el Teatro Caupolicán. Y en conversación con Pape Salazar en RadioActiva reveló que su salud mental es muy importante para manejar este éxito meteórico.

Tras mudarse a Santiago hace tres años, su bienestar se volvió una prioridad fundamental en su rutina diaria. El artista reconoce que se vino con «una mochila llena de sueño» para triunfar en la capital. Sin embargo, confesó que «sabía que me iba a estresar más en esta ciudad».

Sinaka revela que utiliza el boxeo para cuidar su salud mental

El exponente urbano utiliza el deporte de contacto para proteger su salud mental. En específico practica boxeo. «Ahí yo voto el estrés», indicó. Además, señaló que esta actividad le permite procesar «todo lo que pasa en la música».

Además, Sinaka indicó que no busca profesionalizarse. De hecho, indicó que lo ocupa «para depurar todo ese estrés».

El cantante reconoció que siente la necesidad de moverse físicamente para cuidar su estabilidad emocional. Asimismo, aseguró que en Santiago necesita este escape por la gran presión que le genera «esta ciudad».

La madurez del cantante

Sinaka aseguró que pasa por un momento de gran madurez. En este sentido, indicó que se siente preparado para sus próximos desafíos. Además, aseguró: «No siento que me vaya a perder en drogas o alguna cosa así rara».

El cantante destaca la importancia de su entorno para proteger su salud mental. De este modo, valora que su equipo tenga «la misma mentalidad de surgir enfocados».

De este modo, está feliz por lo que ha logrado y mencionar que «va por buen camino».

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