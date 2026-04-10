Tras 26 años de espera: Los Tres lanzan su nuevo disco «XCLNT» con su formación original

Hoy se vive un esperado momento para la música chilena. Resulta que Los Tres presenta «XCLNT», su nuevo álbum de estudio, el reúne a la formación original desde fines de los 90.

La agrupación conformada por Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Roberto “Titae” Lindl y Francisco “Pancho” Molina volvió a los estudios después del gran éxito de su gira «La Revuelta».

El trabajo fue grabado en Abbey Road (Londres) durante 2025. Instancia en la que la banda pudo capturar un sonido «al hueso» y de una factura técnica impecable, reafirmando su lugar en la escena rockera del país.

En cada una de las canciones de «XCLNT» se puede percibir un gran cuidado de trabajo y de cada detalle. Además, se aprecia una fina mezcla de influencias. Desde potentes cortes de rock and roll hasta cueca.

En este sentido, el álbum sigue reafirmando la esencia de la formación original.

La guitarra de Ángel Parra y la batería de Pancho Molina cuentan con ese diálogo característico que definió al rock nacional en los 90. A esto se le suma el gran trabajo de Titae Lindl en el bajo, aportando la solidez y el pulso necesario para la intensidad del disco.

Con respecto a lo lírico, Álvaro Henríquez, pasa entre la agudeza irónica y una intensidad emocional sobrecogedora, entre relatos retóricos y desde el cotidiano, sostenidos por una interpretación vocal nítida y protagonista.

Estreno de videoclip de «Como llegaste te vas»

Sin embargo, esto no es todo. También se estrenó el videoclip del segundo tema del álbum titulado «Como llegaste te vas«.

El proyecto audiovisual estuvo a cargo de Punkrobot, ganadores del Oscar por «Historia de un Oso». De este modo, se

Es importante mencionar que Los Tres anunciaron diversas presentaciones con el fin de celebrar el lanzamiento del disco. El 23 y 24 de mayo en Teatro Universidad de Concepción. En tanto, el 7 y 8 de junio estarán en el Teatro Municipal de Santiago.

«XCLNT» se encuentra disponible en todos las plataformas digitales.

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