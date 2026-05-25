Cirque du Soleil a Chile regresa a Chile con «Alegría»: conoce cuándo inicia la venta de entradas y los descuentos

Ya se conoce la información sobre la venta de entradas para el regreso de Cirque du Soleil a Chile de la mano de una nueva versión del clásico «Alegría».

El show se desarrollará el 6 de enero. Instancia, en la cual en Espacio Riesco recibirá en su Gran Carpa al público, que busca disfrutar de la magia y el despliegue visual del espectáculo.

Esta nueva edición de «Alegría» presentada por Banco de Chile es una reinterpretación contemporánea del clásico que marcó a millones de espectadores en todo el mundo.

Vale señalar que entre 1994 y 2013 la producción original visitó 255 ciudades y fue vista por más de 14 millones de personas. Asimismo, su banda sonora fue nominada al Premio Grammy y sigue siendo el álbum más exitoso de Cirque du Soleil.

El show destaca por una estética renovada, nuevos números acrobáticos y una narrativa reimaginada que fusiona emoción, tecnología escénica y nostalgia.

La preventa y venta de entradas para el regreso de Cirque du Soleil a Chile

La preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile iniciará el martes 26 de mayo, a las 11:00 horas, mediante Puntoticket.

Vale señalar que los clientes de la entidad ya nombrada podrán acceder a un descuento de un 20% con la tarjeta del banco. Este beneficio es válido hasta que termine el stock.

Por otro lado, la venta general para el regreso de Cirque du Soleil iniciará cuando finalice la preventa. O a más tardar el miércoles 10 de junio, a las 11:00.

Es importante mencionar que esta edición de «Alegría» mantiene la esencia original. Además, incorpora una nueva propuesta visual y sonora. El show fusionará acrobacia, música en vivo, escenografías inmersivas y un universo barroco lleno de emoción.

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