Terminaron, después confirmaron su reconciliación, pero duraron un día: nuevo quiebre remece al mundo del espectáculo
La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde se entregaron detalles sobre el los motivos de la ruptura.
Recientemente, se dio a conocer un quiebre amoroso que ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo. Estamos hablando de Coté López y Lucas Lama.
Fue la misma empresaria e influencer, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales luego de múltiples rumores.
Esta nueva ruptura ha dado mucho que hablar, ya que hace pocos días Coté López había dado a conocer que se reconciliaron.
«Vamos a intentarlo una vez más», dijo la ex del Mago Jiménez en aquella ocasión en el espacio digital «Malos Perdedores» de Claudio Michaux y Pamela Díaz.
Coté López confirma nuevo quiebre con Lucas Lama
La empresaria se sinceró sobre este nuevo quiebre a través de una autoentrevista que subió en su cuenta de Instagram. De este modo, dio a conocer que se encontraban en distintas etapas de su vida.
«Yo lo escuchaba hablar con sus amigos y decía: ‘chuta, ellos están pensando en eso mientras yo estoy pensando en una empresa’. Yo viví mucho más, estudié mucho, viví en muchos países, tengo hijos, tengo una familia, tengo muchas empresas. Entonces por ahí dije: ‘no, esto no va», indicó Coté López.
Además, expresó: «Lo intentamos y la verdad es que, para mí, las segundas oportunidades nunca funcionan y duró un día. Pero, no deja de estar el cariño, no dejo de estar agradecida que él me mostró algo que yo pensé que no iba a volver a sentir. Me divertí mucho, me dio mucho amor y le dio mucho amor a mi familia. Le tengo mucho cariño».
