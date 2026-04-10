«A un paso de llegar a…»: Julio César Rodríguez se sincera sobre su futuro laboral

Luego de su comentada salida de Chilevisión, recientemente Julio César Rodríguez entregó detalles con respecto a su futuro laboral.

Recordemos que JC vivió su último día en el canal después de 13 años, donde en el último tiempo se desempeñó como director de programación y como animador de espacios como Contigo en la Mañana y Primer Plano.

Julio César Rodríguez entrega pistas sobre su futuro laboral

El reconocido animador conversó con el medio The Clinic, donde entregó detalles con respecto a su futuro laboral.

«Estoy a un paso de llegar a un medio importante de Chile que también es multiplataforma, y eso es precisamente lo que me encanta», indicó JC Rodríguez sin confirmar cuál será su destino.

Sin embargo, esto no es todo. El periodista también dio a conocer que no se limita a únicamente estar frente a cámara.

«Al medio al que llegue no solo lo haré como conductor de TV, sino también en un cargo que implique desarrollar las capacidades como ejecutivo que desarrollé en CHV. Donde llegue, lo haré pisando esas dos áreas», indicó.

Rumores sobre el destino de JC

Si bien Julio César Rodríguez no reveló al canal que llegará, existen rumores al respecto y ha sonado fuerte en Mega.

De hecho, Juan Andrés Salfate indicó en su podcast que «va estar en un programa satélite del nuevo reality, Volverías con tu Ex 2. Este es un programa que no tiene que ver con estar dentro, sino que se desprende del encierro».

Según esta misma versión, Julio César Rodríguez también desarrollaría un proyecto más personal. De este modo, una posibilidad sería un late show. En este sentido, se descartaría que llegue a otro matinal.

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