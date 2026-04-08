Salió pillado: Filtran fotografía que confirmaría quién es la pareja de Julio César Rodríguez

A pesar de que Julio César Rodríguez evita hablar sobre su vida privada, esta vez una foto dejaría al descubierto que habría retomado su antigua relación.

La razón, tras una publicación de Hernán Calderón (padre de Kel Calderón) donde mostraría al conductor asistiendo a un cumpleaños junto con una mujer.

Pero esta curiosa pareja ya se había hablado antes en el mundo del espectáculo, diciendo que mantenían una relación intermitente de años. Sin embargo, en 2023 confirmaron que la pareja decidió tomar distancia por la intensa agenda laboral de Julio César Rodríguez.

La fotografía de Julio César Rodríguez

Hernán Calderón, el padre de la influencer Kel Calderón, había subido unas postales a su cuenta de Instagram celebrando el cumpleaños de su amigo, Bernardo Carrasco.

En una de las imágenes aparece Julio César llegando en compañía de Natalia Pau, esteticista profesional y fundadora de la tienda de ropa @grozza.design en Instagram.

Durante septiembre de 2023, la relación tomó distancia por proyectos personales de Natalia y la extensa agenda laboral de Julio César. En ese momento, la cosmetóloga aclaró que estaban en un ‘receso’, pero que seguían en buena relación.

Luego, en 2025, Natalia subió unas fotos de un viaje por Europa donde se le veía con Julio César, confirmando que el conductor fue parte del viaje.

Hace unos meses, la ex del JC, Camila Nash, dijo que la pareja estaban juntos: “A Natu Pau ni con grúa lo sacan del lado de Julio César”.

Asimismo, otra fuente reveló que los vio a los besos durante el Festival de Las Condes. De hecho, si buscas el festival por YouTube, puedes verlos sentados juntos entre el público.

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