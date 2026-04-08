Querido humorista chileno sufrió la muerte de su esposa y acusa negligencia médica: «Quizás con cuánta gente lo han hecho»

Recientemente, se dio a conocer que un querido humorista chileno se encuentra viviendo un difícil momento personal.

Se trata de Juan Carlos Donoso, popularmente conocido como el Guatón de la agrupación Los Atletas de la Risa, quien sufrió la lamentable pérdida de su esposa.

El comediante nacional conversó con el programa matutino de CHV, Contigo en la Mañana y denunció que su mujer habría sido víctima de negligencia médica en la ex Posta Central.

Juan Carlos Donoso acusa negligencia médica

El comediante dio a conocer que los problemas comenzaron durante el martes de esta semana mientras comían. «Almorzamos lo más bien… y, de repente, sintió un dolor al estómago», señaló.

De este modo, la esposa del miembro de la agrupación, los Atletas de la Risa ingresó a un centro asistencial.

Sin embargo, de acuerdo a Sandy Donoso, hija de la pareja, quien es Tens y acompañó a su madre, no habría recibido la atención de urgencia que debería. En este sentido, sufrió un paro cardiorespiratorio en el lugar.

«Si bien dijeron que la iban a meter rápido por el dolor que ella tenía, no fue así. Le pusieron un medicamento, pero un medicamento no la puede dejar de esa forma. La tenían acostada recto, siendo que debió estar sentada o semisentada para que pudiera respirar bien, y nada», señaló.

Y luego, la esposa de Juan Carlos Donoso no reaccionó, por lo que su hija intentó salvarle la vida con RCP, sin embargo, la mujer no sobrevivió. Además, de acuerdo a la joven desde el personal médico se mostraron pasivos.

Debido a esto, el humorista y su hijo acudieron a la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar la situación.

«Quizás con cuánta gente lo han hecho», indicó el humorista de los Atletas de la Risa.

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