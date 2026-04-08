Lo funó por infidelidad y «maltrato», pero ahora compartieron romántico registro juntos: lluvia de críticas
Muchos pensaron que habian terminado su relación, sin embargo, recientemente soprendendieron tras volver a aparecer juntos.
Hace algunos días, la exchica Mekano Francoise Perrot dio mucho que hablar tras acusar a través de redes sociales a su esposo, Gerardo Rivera de serle infiel. Incluso lo trató de «maltratador psicológico».
La influencer compartió diversos mensajes en su cuenta de Instagram, los que dieron mucho que hablar.
En concreto, Francoise Perrot compartió diversas publicaciones, en la que lo acusó de serle infiel en una discoteca.
«El que se daba de príncipe azul, pero ayer salió y me cag… con la mina que se le cruzó!!!!! Gracias Dios por abrirme los ojos! Aprovechador queriai pura tele, nunca me amaste !!!!!», indicó en una de sus publicaciones.
Posteriormente, compartió otro mensaje que generó gran impacto. «Mierda de hombre y maltratador psicológico», lanzó.
Y recientemente, Francoise Perrot compartió una historia en la que volvió a aparecer con su esposo, Gerardo Rivera, quien es cantante urbano.
Francoise Perrot comparte registro con su esposo
La exchica Mekano sorprendió con un registros besando a su esposo, lo que no pasó desapercibido en redes sociales.
En concreto compartió una historia de un video, en el que anunció un show de conversación en el canal TVR, donde es panelista con Gerardo Rivera.
«Hola chicos, ¿Cómo están? ya estamos casi al aire acá en Te saco a colación, nuestro primer programa… ¿Con quién más?», indicó mientras se veía el cantante urbano, quien le pidió un beso.
«Así que no se lo pierdan, estamos al aire en un rato así que por favor conéctense todos», añadió sin revelar detalles sobre su relación con su marido.
Según consignó T13, diversas personas reaccionaron a este registro. «Tongo», «Al final Edmundo era el más cuerdo», «Enserio inventaste e hiciste todo ese show con tu marido para esto?», fueron algunos de los mensajes que recibió.
Es importante mencionar que Francoise Perrot y Gerardo Rivera se casaron en junio de 2025.
