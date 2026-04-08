¡Se unen al programa!: Estos son los nuevos integrantes que entran a Fiebre de Baile

Nuevas noticias llegan al estelar bailable de Chilevisión, Fiebre de Baile. Ahora, el programa tendrá un día más de emisión, sumando episodios desde el domingo hasta el miércoles.

Y con ello, llegan al escenario del programa nuevos participantes que, a pesar de que el canal aún no los presenta, ya se filtraron quiénes son los concursantes que ingresan al estelar.

Michael Roldán, periodista de espectáculos, había contado en sus redes sociales los nombres de cada rostro.

Uno de los adelantos que dio el periodista, fue que estos personajes ya los vimos participar en la televisión.

¿Quiénes son los nuevos integrantes?

La producción decidió no darse tantas vueltas en el asunto y eligió a quienes estuvieron dentro de los ocho personajes que participaron durante la dinámica de ‘Triángulos de Fuego’. Este domingo los veremos entrar a la competencia.

Entre los rostros que vuelven a la pista de Chilevisión está Trinidad Cerda, la ex participante de Gran Hermano que bailó junto a Gonzalo Valenzuela.

Alejandra Araya, la actriz invitada por Vale Roth, también se unirá a Fiebre de Baile.

Los otros integrantes son: Itay Vargas (influencer que bailó con Diego Venegas) y Claudio Valdivia (bailó con Disley Ramos).

Además, Roldán aseguró que podría sumarse otra participante, pero que aún no está 100% confirmada. Se trata de Yamila Reyna, quien bailó junto a Karen Paola y recibió buenos comentarios de los televidentes por su integración a la TV.

Los otros confirmados por Chilevisión

Hasta el momento, desde la cuenta de Instagram del canal, confirmaron a otros participantes:

Rey Alcalde (actor)

Carlos Díaz (actor)

Eyal Meyer (actor)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google