«No podemos bajar la guardia»: Marcelo Lagos hace preocupante advertencia tras los diversos temblores que se han registrado últimamente

Recientemente, Marcelo Lagos estuvo presente en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana». Instancia, en la que hizo una preocupante advertencia debidos a los temblores que se han registrado últimamente en la zona norte de la Región de O’Higgins, cercana a la zona metropolitana.

«Bien saben los habitantes de Navidad, la zona de Vichuquén, que el suelo se les mueve, y esta no ha sido la excepción. Enjambres sísmicos se manifiestan en esta zona de forma recurrente. No es extraño», señaló el geógrafo en esta oportunidad

Además, en esta oportunidad, Marcelo Lagos fue consultado con respecto a si es que, «¿en esa zona hay energía acumulada?».

Frente a esto, el profesional explicó: «Todos sabemos que la historia sísmica de Chile central tiene un pasado de grandes eventos, más costeros y profundos; y otros que son más superficiales».

«Entre Los Vilos y Pichilemu hay una calma, pero particularmente la sismicidad que tuvimos hace pocos días se conecta con otros eventos», añadió Marcelo Lagos.

La advertencia de Marcelo Lagos

Posteriormente, en el espacio matutino, el profesional se refirió a si es que estos movimientos podrían ser un indicador de un gran evento.

«No necesariamente, pero ojo, en estos temas hay complejidades. No podemos bajar nunca la guardia», expresó Marcelo Lagos.

«Todo indicaría que el gran terremoto de 1730, que históricamente es el más grande conocido de la zona metropolitana de Chile, fue de una magnitud superior a 9. Parecido al de 1960», advirtió el geógrafo sobre la posibilidad de un evento de gran magnitud que se podría desarrollar.

«Generalmente miramos para el norte o para el sur, como si la zona central fuera ‘aquí no’», añadió Marcelo Lagos.

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