Marcelo Lagos analiza situación por incendios en zona centro sur de Chile y hace dura advertencia: «Estamos a poto pelado»

Los incendios forestales que se han desarrollado en Ñuble y Biobío han despertado gran preocupación a lo largo de todo el país.

En este sentido, los canales de televisión nacional han estado abordando esta tragedia, la cual ha dejado fallecidos, lesionados y grandes pérdidas materiales.

En este sentido, en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana» estuvo presente el geógrafo Marcelo Lagos, quien analizó lo que se vive en la zona centro-sur del país.

Vale señalar que datos oficiales indican que hay 19 muertes y más de 300 casas destruidas.

Las palabras de Marcelo Lagos por los incendios en Ñuble y Biobío

En esta ocasión, Marcelo Lagos indicó que el uso del suelo es uno de los factores determinantes del escenario que se vive actualmente.

«Estamos presenciando en tiempo real la nueva normalidad, que nos revela que procesos como estos son cada día más recurrentes», indicó.

«Nadie está pensando en procesos de adaptación que vienen para quedarse. Las temperaturas van a aumentar cada día toda la vida y cada año va a ser más complejo, más cálido, más seco», agregó el geógrafo en el matinal de CHV.

Asimismo, el especialista abordó la planificación territorial y criticó el rol que cumplen los municipios en este ámbito. «Hay intereses, porque el instrumento de planificación territorial es aprobado o rechazado por un Concejo Municipal, que son seres humanos como nosotros que tienen intereses políticos, económicos, empresariales y ellos deciden», señaló Marcelo Lagos.

Posteriormente, el geógrafo hizo una cruda, pero sincera declaración. «Acá no estamos jugando, acá se está muriendo gente. Los incendios forestales están matando a más gente que los terremotos en Chile», indicó.

«Tenemos normativa robusta para construir contra los terremotos, pero nos tomó décadas (…) y ante incendios estamos a poto pelado», finalizó Marcelo Lagos, al comparar la preparación que existe ante sismos y frente a incendios.

