Calor en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló en CHV las temperaturas máximas que se esperan en Santiago durante esta semana
En la mañana de este lunes, la meteoróloga de CHV entregó el pronóstico del tiempo y reveló las temperaturas que se esperan para los próximos días en Santiago. Revisa el reporte de la especialista.
También te podría interesar: Toly Fu confirma concierto en el Teatro Caupolicán: conoce la fecha y cómo comprar entradas
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.