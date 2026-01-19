A sus 93 años: Muere Valentino Garavani, destacado diseñador e ícono de la moda

En la jornada de este lunes 19 de enero, se confirmó la muerte del destacado diseñador italiano, Valentino Garavani, quien es considerado «el último emperador» de la moda y es una importante figura de la alta costura a nivel mundial.

El italiano falleció a sus 93 años en su residencia ubicada en Roma, Italia.

La triste noticia la confirmó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, quienes dieron a conocer que el destacado diseñador estaba tranquilo y que falleció rodeado por sus seres queridos.

Vale señalar que Valentino fue uno de los diseñadores más destacados de Italia del siglo XX e inicios del XXI.

El velatorio se va a desarrollar en Roma los días miércoles 21 y el jueves 22 de enero. En tanto, el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 horas.

La destacada trayectoria de Valentino

El diseñador italiano nació el 11 de mayo en Voghera de Italia. Vale señalar que estudió moda en París y posteriormente volvió a su país, donde abrió su casa de moda en 1960.

De este modo, destacó por su estilo elegante, lujoso y también femenino.

Cuando Valentino ya se había hecho un nombre en el mundo de la moda, creó el «rojo Valentino», tono que se volvió un elemento icónico de su marca.

El «rojo Valentino» es un rojo intenso creado por el diseñador. Es se inspiró en la visión de una mujer de rojo, en la ópera de Barcelona, España.

Vale señalar que durante su destacada trayectoria, diversas figuras públicas e incluso de la realeza lucieron sus diseños. Entre ellos se encuentran Claudia Schiffer, Elizabeth Taylor Naomi Campbell, Julia Roberts, Cate Blanchett y la reina Paola de Bélgica.

