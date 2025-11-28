Marcelo Lagos enciende las alarmas con preocupante advertencia para una zona del país: «Estamos esperando un evento gigante»

Un estudio de la Universidad de Los Andes y Tú Influyes dio a conocer que un 80% de los chilenos piensa próximamente se va a desarrollar un terremoto superior a 7,5 grados.

Frente a esto, el geógrafo Marcelo Lagos fue consultado al respecto y señaló: «Todos bien sabemos que si hay un terremoto ahora, es altamente probable que la estructura no va a colapsar».

En el programa «Nada Es Tan Grave», el especialista expresó: «El único peligro natural en este país que tiene una gobernanza razonable, cuidadora, con normas y profesionales éticos, son los terremotos».

En este sentido, indicó: «Tomarlo con humor revela una tranquilidad y paz de una gobernanza que se ha construido en esta sociedad que nos da garantías. Todos sabemos que nos maltratan con la educación y la salud, pero en los terremotos somos una sociedad avanzada».

«Podemos vivir con terremotos sobre 8 y no mueren personas. Los últimos años sí hemos tenido víctimas, pero comparativamente a la escala global, la mortandad es diferente», añadió.

Además, expresó: «Esa tranquilidad, ese ‘para qué me voy a preparar, para qué voy a tener una mochila si nunca lo he pasado mal después de un terremoto’; al otro día había agua, el Metro estaba funcionando. Tenemos una práctica en el manejo de emergencias que nos hacen como relajarnos».

La advertencia de Marcelo Lagos

En este sentido, el geógrafo comentó que todo esto podría cambiar.

«El día en que lo pases mal, el día en que nos tengas agua por dos semanas y tu wáter se llene de mierda, el día que no tengas comida y el día en que el evento ocurra en un momento complejo, con toda la gente en la playa, un día hábil, ahí probablemente la gente va a valorar la necesidad un estilo de vida para convivir con el riesgo», indicó Marcelo Lagos.

Además, señaló: «Hoy nadie pone en duda que un terremoto pueda generar un tsunami gigantesco, hay alertas tempranas y el terremoto no es el principal peligro, sino que todo lo que viene: tsunami, incendios, explosiones, movimientos en masa. Eso sí, son elementos que están huérfanos en la legislación».

Con respecto a dónde podría desarrollarse un terremoto, Marcelo Lagos expresó: «Evidentemente, donde no ha ocurrido y ha transcurrido mucho tiempo, tiene que venir otro. En la zona central de Chile, por ejemplo. En la zona central de Chile no ha ocurrido nada grande como 1960 y estamos esperando un evento gigante. No lo miramos. Miramos para el norte y para el sur, porque nadie quiere mirar que en el patio de su casa se está acumulando energía».

«En Chile estamos esperando un evento gigante en la zona Metropolitana, y eso es complejo porque aquí está casi todo», añadió el profesional.

