La advertencia de Marcelo Lagos tras alerta de tsunami en Chile: «No significa que no sea peligroso»

Luego del terremoto de 8.8 grados de magnitud que se registró en Rusia, se declaró alerta de tsunami en comunas costeras de Chile, que se encuentran entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos.

En este sentido, diversos especialistas han hablado sobre el tema. Uno de ellos, el geógrafo, Marcelo Lagos, quien estuvo presente en el matinal de Chilevisión (CHV), «Contigo en la Mañana».

De este modo, el profesional indicó que al parecer Chile está preparado para esta emergencia. Principalmente por el tiempo en que se tomaron medidas y el horario aproximado del posible arribo de las olas.

¿Chile corre peligro por la alerta de tsumani? Revisa las palabras de Marcelo Lagos

Eduardo de la Iglesia le indicó al geógrafo: «Marcelo, me quedó dando vueltas algo que dijiste recién, hablaste de que (el tsunami) no pierde energía en la distancia. Es decir, que haya llegado a Estados Unidos con cierta fuerza no significa que acá va a llegar más débil».

Frente a esto, Marcelo Lagos le respondió: «No, el tsunami no pierde energía, toda onda tiene un efecto orbital, verticalmente en profundidad una vez que se propaga, y generalmente esta onda se acomoda a las características del fondo oceánico».

«Por eso, un tsunami que ocurre en las costas de Rusia, en el Pacífico, puede llegar a Chile o Estados Unidos, porque no pierde casi nada de energía», agregó en el espacio matutino.

Posteriormente, Marcelo Lagos advirtió: «El cómo haya llegado a Estados Unidos o a Rapa Nui nos revela que la energía se mantiene».

«Ahora, todo indica que es un tsunami menor, pero el hecho de que sea menor no significa que no sea peligroso, y por eso Chile ha tomado la decisión anticipada de evacuar», finalizó el experto.

También te podría interesar: Alerta de tsunami en Chile: revisa los horarios de evacuación por región