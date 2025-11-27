Tomo Como Rey presentó en México su nueva canción «Ataca Catalina»: un gran homenaje a la luchadora chilena

La popular banda chilena de cumbia ska, Tomo Como Rey tiene un gran motivo para celebrar.

Resulta que la agrupación presentó su más reciente sencillo titulado «Ataca Catalina» en la Ciudad de México.

Tomo Como Rey presenta «Ataca Catalina» en México

La banda lanzó su canción «Ataca Catalina», inspirado en La Catalina, una destacada y joven luchadora chilena que actualmente brilla en el mundo de la lucha libre en México.

De este modo, desde «Tomo Como Rey» viajaron hasta ciudad de México con fin de promocionar el tema en el país azteca.

Durante su paso por México, el vocalista y fundador de la banda, Rodrigo «Negrito» Medel, tuvo una movida agenda.

El artista estuvo en distintos medios junto a La Catalina. De tal forma, conversaron sobre el proyecto, su presente y los próximos proyectos

Esta gira captó gran atención y tuvo una gran recepción. Aparecieron en populares plataformas como Televisa, TV Azteca, ExaTv, El Heraldo TV, Radio Reactor y el periódico impreso ESTO y más medios del país.

Vale señalar que «Ataca Catalina» se lanzó hace aproximadamente un mes y ya suma más de 150 mil reproducciones en YouTube.

Ahora, tras este importante hito, Tomo como Rey se prepara para lo que viene durante el próximo año. Se presentarán en el Lollapalooza Chile 2026. Además, llevarán a cabo una gira por México.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Cris MJ hace anuncio histórico y marca importante hito: será el primer cantante urbano chileno en realizar un concierto en el Estadio Nacional

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google