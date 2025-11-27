Cris MJ hace anuncio histórico: será el primer cantante urbano chileno en realizar un concierto en el Estadio Nacional

Luego de meses de especulación, Cris MJ sorprendió a su fanaticada y dio a entender que cumplirá un importante hito para su carrera artística. Resulta que indicó que llevará a cabo un concierto en el Estadio Nacional.

De este modo, el intérprete de «Noche en Medellín» se convertirá en el primer artista urbano nacional en presentarse en el recinto más importante del país. Algo que sin dudas marcará un antes y un después en la escena.

Vale señalar que desde hace un tiempo que Cris MJ viene lanzando pistas sobre la posibilidad de realizar un show en el Estadio Nacional.

Recordemos que en junio, en un post en el que estaba promocionando su más reciente álbum «Apocalipsis», comentó: «¿Quién está ready para el Nacional?».

Posteriormente, en un live, Cris MJ dio a conocer que estaba viendo si hacer el show en el Estadio Nacional o en el Parque Estadio Nacional.

Cris MJ confirma concierto en el Estadio Nacional

Recientemente, en una conversación con el streamer colombiano Westcol, el cantante chileno confirmó que se presentará en el recinto ubicado en Ñuñoa.

«Dejarte invitado para mi casa, el 10 de abril. Vamos a estar rompiendo el Nacional, el estadio. Vamos a estar en casa y va a ser mi primer estadio. Entonces la gente igual está emocionada con verme», indicó Cris MJ.

Con este anuncio, el popular intérprete reafirma su lugar como uno de los líderes del movimiento urbano chileno y latino, abriendo una nueva era para la música hecha en Chile.

Lo nuevo de Cris MJ y Westcol

Es importante señalar que recientemente, Cris MJ y el streamer colombiano estrenaron «Chica Galáctica». Tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que en menos de 24 horas ya acumula más de medio millón de visitas, solamente en YouTube.

