A meses de la muerte de su padre: Maura Rivera confirmó que sufrió lamentable pérdida

Maura Rivera se encuentra viviendo un complejo momento. Durante la noche del miércoles informó en redes sociales que sufrió una lamentable pérdida familiar. Se trata de su abuelita.

La exbailarina compartió un post en su cuenta Instagram con diversas fotografías, las que acompañó con unas sentidas palabras.

Maura Rivera confirma partida de su abuelita

«Vuela a los brazos de tu amor, abuela. Ayer soltamos tu mano para que tu alma se eleve y descanse en paz», indicó Maura Rivera.

«Gracias por tanto, gracias por dejar huellas imborrables en mi vida, en mi corazón y mente. Gracias por siempre tener un hogar para mí en los momentos que más lo necesité, gracias por cuidarme y protegerme», añadió.

Además, Maura Rivera dio a conocer la importancia que tuvo su abuela en su vida. «Mi segunda mamá, quien también me crio. Buen viaje a la eternidad», expresó.

De este modo, la exparticipante de Rojo recibió múltiples comentarios de apoyo por cercanos y seguidores. «Mucho amor para ti y tu familia amiga»; «Tu abuelita te cuidará, siempre, será tu ángel», fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Vale señalar que esta lamentable pérdida que sufre Maura Rivera se da a tres meses del fallecimiento de su padre.

El hombre perdió la vida en un trágico accidente en Puente Alto, en el cual fue atropellado por una moto.

«Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá, quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta», indicó Maura Rivera en aquel momento.

Además, la exbailarina agregó: «No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos, sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo, sin rencores. Que tu alma se eleve y descanses en paz»

