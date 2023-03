Maura Rivera proporcionó detalles sobre su nuevo cambio de casa

Maura Rivera, confesó que dejará Santiago y que partirá rumbo a otra ciudad junto a Mark González y su familia. De hecho, la ex chica «Rojo», compartió a través de sus historias cómo se veía su casa vacía.

Antes de partir a su nuevo hogar, pararon por Viña del Mar y la gente inmediatamente, empezó a sospechar si esa será el lugar definitivo. A lo que la bailarina tuvo que salir a confirmar si era real o no.

La verdad de su cambio

«No nos vinimos a vivir a Viña, estamos de paso por Viña nada más. Esta es nuestra casa también, por lo tanto trajimos muchas cosas de nuestra casa en Santiago a Viña. Estamos en periodo de desembalaje, que es muchísimo, he estado súper ocupada en eso«, explicó.

«Los animales, tanto perros como gatos, siempre me los traigo conmigo donde sea. Si yo me voy a vivir a China, me los voy a llevar como sea. Son parte de mi familia, no son muebles, por lo tanto para mi tienen la misma importancia que mi familia», sumó Mauro Rivera.

«Lo otro es que tenemos planes laborales, personales, familiares, los cuales nos hicieron tomar la decisión de irnos de Santiago, de nuestra casa. Ya les contaré, hasta que esto esté 100% concreto», confirmó la ex chica «Rojo».

«Estamos súper bien, contentos, dando un paso súper importante, con el apoyo de toda nuestra familia y de nuestros amigos que saben», expreso.

«Es parte del proceso, no se van a quedar sin colegio. Por el contrario, eso es prioridad para mí», aseguró.

«Estamos bien, cansados, muy agotados (…) ya de a poquito les voy a ir contando», continuó la bailarina.

«Dejar la casa en la que viví casi 12 años es triste, es nostálgico, pasaron muchas cosas ahí, muchos recuerdos, formamos un hogar. Fue súper nostálgico, pero se cerró un ciclo, y cuando uno cierra un ciclo se abre otro mucho más lindo, más grande, más bonito. Por eso tuvimos algunas despedidas, pero estamos dando un paso muy importante», finalizó Maura Rivera.