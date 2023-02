¡Dejó bien clarito el tema!: Maura Rivera responde a pregunta sobre su amistad con Icha Sobarzo

Maura Rivera es una de las chiquillas más queridas a nivel nacional tras su paso por la pantalla chica en las diversas versiones de Rojo, el programa de talentos de TVN.

Aquel cariño se puede observar con regularidad en su cuenta de Instagram con más de millón y medio de seguidores. Incluso, también hay mucha curiosidad de los cibernautas en cuanto a su relación con sus ex compañeros del programa antes mencionado.

Aquello pasó hace poco en su perfil, después de abrir la caja de preguntas en sus historias. Allí le hicieron una consulta que se repite con mucha regularidad, y en esta ocasión involucró a una ex compañera de Rojo: María Isabel «Icha» Sobarzo.

La clara respuesta de Maura Rivera en redes

«¿Sigues siendo amiga con la Icha? Lo pregunto como ya ni aparecen en fotos», le preguntaron a la ex «Cocotera» quien respondió sin problemas.

«Cuando me hacen estas preguntas; ‘ya no eres amiga de…’, ‘por qué no suben fotos’, creo y estoy convencida que la amistad no se basa en cuantas veces te veas con las personas o cuantas fotos subas al Instagram», comenzó diciendo Maura Rivera en sus historias.

Adicionalmente, la bailarina también agregó: «la amistad se basa en estar ahí cuando lo necesites muchas veces, incluso verse sin tomar el teléfono, porque la conversa es más entretenida que subir una foto o historia a las redes (me pasa mucho», agregó.

Si bien fue muy clara en su contestación, otro u otra cibernauta apuntó a que ella nunca se veía con su familia y solo aparecía con el entorno de Mark González.

«Vuelvo a lo mismo del mensaje anterior, mi familia es extremadamente chica. Cuando nos vemos no agarramos el teléfono porque la conversa siempre es más importante y entretenida que subir fotos o historias a redes sociales», aclaró nuevamente Maura Rivera, junto con cerrar el tema con una foto de su familia y la de su pareja en Navidad.