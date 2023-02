«Me pegaron, yo di todo»: Botota Fox acusa agresión en circo de Viña

Constantemente la Botota Fox es uno de los personajes que está marcando contenido respecto a lo que son las noticias en las redes sociales.

En esta ocasión, un complicado hecho puso al tan reconocido personaje nacional en la mira de todos sus seguidores, tras haber denunciado que sufrió una fuerte agresión física posterior a una de sus presentaciones en un circo de Viña.

La agresión que sufrió la Botota Fox

El hecho se dio a conocer durante este miércoles 1 de enero a través de las redes sociales oficiales de José Miguel Navarrete, quien es el transformista que encarna a la querida y reconocida Botota Fox.

A través del ya mencionado Instagram oficial, se dio la potente noticia, en la cual se contó un poco más acerca de los detalles de la agresión. Cabe destacar que en la misma, no se dieron a conocer los motivos del violento hecho, aunque si se expresó que fue en el popular circo de Marga Marga.

«Se que no quería escribir esto, pero me siento tan devastado, con mucha pena, porque no merezco que me peguen y por lo mismo defiendo de no ir más al circo #labototaysusamigas en el Marga Marga», escribió en un principio

Aunque esto no fue lo único, ya que posteriormente vendría con más descargos. «Creo que nadie se merece que te violenten, menos basuras».

Además de esto, aprovechó de agradecer a quienes le han prestado apoyo sobre el hecho. «Por lo mismo, muchas gracias a todos, espero vernos pronto, pero jamás, jamás en un circo», fueron sus palabras, dejando caer un poco más de contexto.

«Solo pena siento, me pegaron, yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso. Pero al circo no vuelvo, créanme», concluyó.

Sin embargo, a pesar de no dar un motivo para el hecho en concreto, en una de sus historias esto se pudo entrever. «Puedes ser una travesti, puedes ser un transformista, puedes ser un gay, puede ser todo eso anormal para la gente, pero que nunca, nunca hueonas, nunca te falten el respeto», escribió, según consignó Publimetro.