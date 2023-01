Gaby Hernández y su icónico personaje de Pituca sin Lucas: «Marcó absolutamente mi carrera»

El jueves recién pasado se llevó a cabo un nuevo capítulo de «Socios de la Parrilla» que tuvo dos invitadas del lujo: las queridas artistas nacionales, Gloria Benavides y Gaby Hernández.

Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot fueron los anfitriones del espacio que tuvo a las dos mujeres que protagonizan la exitosa obra «Viejas de Mierda», que realizan junto a Gloria Münchmeyer.

Acerca de la producción misma, las artistas reconocieron que no habría existido si no fuera por la obra «Viejos de mierda», protagonizada previamente por Tomás Vidiella, Coco Legrand y Jaime Vadell.

Asimismo, ambas invitados recordaron distintos aspectos de su pasado. Tal como la polémica última presentación de Gloria Benavides en el Festival de Viña 2022. Mientras que Gaby Hernández habló de su experiencia en el Festival de Woodstock realizado en 1969 y también con las drogas.

El icónico personaje de Gaby Hernández y los problemas al ser protagonista

Otro tema que se abordó en el más reciente capítulo de Socios de la Parrilla fueron dos papeles de Gaby Hernández en la pantalla chica, para ser más específicos en Mega.

«Es mi personaje más querido. Marcó absolutamente mi carrera», confesó sobre «Lita», el icónico papel que tomó para la teleserie «Pituca sin Lucas». El mismo que se animó a imitar en el más reciente episodio del programa de Canal 13.

Consultada posteriormente por «Casa de muñecos», su primer rol protagónico en teleseries, la actriz fue menos entusiasta.

«Cuando fui protagonista no me fue tan bien, porque me quebré la cadera y tuve que hacer toda la teleserie con muchos analgésicos. No lo pasé bien. No estaba al 100%», sostuvo Gaby Hernández.

De todos modos, agregó que en esa época mucha gente en la calle la paraba para decirle que la teleserie los estaba ayudando a sobrellevar la convivencia con una persona con Alzheimer.