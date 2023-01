Gaby Hernández y su experiencia con las drogas: «Yo recuerdo que volaba y todos los árboles eran blancos»

Este jueves 19 de enero se transmitirá un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla a través de las pantallas de Canal 13. En esta oportunidad, serán dos las invitadas al espacio conducido por los tres «Socios»: Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Dos legendarias actrices nacionales, Gloria Benavides y Gaby Hernández, serán las dos invitadas a Socios de la Parilla. Ambas queridas intérpretes nacionales se referirán a diversos temas del recuerdo y de la actualidad.

Por su parte, la ex «Japenning con Ja» hablará de la obra denominada «Viejas de Mierda» (junto a Gloria Münchmeyer) y los conciertos de la Nueva Ola que hace con «Los Inolvidables». Mientras que la segunda invitada, contará inéditas historias de la vez que estuvo en el mítico Festival de Woodstock en 1969. Además de referirse a sus negativas y positivas experiencias con las drogas alucinógenas.

Gaby Hernández lo cuenta todo en Socios de la Parrilla

«Yo vivía en Washington, Columbia, era agosto de 1969 y partimos a Woodstock en dos van, muchos uruguayos, ocho o más en cada van. Vimos a Jimi Hendrix, que yo me moría por él, a Janis, a Joan Baez. Llovió, nos revolcábamos en el barro», recordará la actriz.

Asimismo, en cuanto a su experiencia con los estupefacientes, la intérprete reconocerá que ha consumido casi de todo.

«Se fumaba. Nunca fui exagerada, era de una dosis diaria. Y muchas veces me dio la pálida, porque soy hipertensa y tengo un solo riñón (…) Mi mejor volada fue con hongos alucinógenos en Oaxaca, México. Yo recuerdo que volaba y todos los árboles eran blancos como coliflores. Era maravilloso, yo no quería volver», contará. Gaby Hernández.

La intérprete también se referirá a sus personajes de teleseries, como la memorable «Lita» de «Pituca sin lucas», a la que definirá como «mi personaje más querido». Por su parte, acerca de su rol protagónico en «Casa de muñecos», será menos entusiasta.

«Cuando fui protagonista no me fue tan bien, porque me quebré la cadera y tuve que hacer toda la teleserie con muchos analgésicos. No lo pasé bien. No estaba al 100%», confesará Gaby Hernández.