Catalina Guerra y la súbita muerte de su primer esposo: «Estuve por lo menos siete años en duelo»

El domingo recién pasado se llevó a cabo un nuevo episodio de «Todo Por Ti» de Canal 13, donde Cecilia Bolocco recibió a dos grandes invitadas: la actriz, Catalina Guerra, quien homenajeó a su madre, la también actriz Gloria Münchmeyer.

En el espacio, tanto como Catalina y Gloria se confesaron sobre la imagen paterna ausente del fallecido Jorge Guerra, intérprete del personaje infantil, «Pin Pon».

Pero eso no fue lo único, ya que la actriz que llegó a homenajear a su madre y legendaria artista nacional, también se confesó sobre un duro momento de su vida: la muerte de su primer esposo, Ricardo Larenas.

Catalina Guerra se sincera con Cecilia Bolocco

Fue cuando estaba trabajando en teleseries de Canal 13 que conoció al productor televisivo Ricardo Larenas, quien se convirtió en su primer esposo. Sin embargo, al poco tiempo Larenas falleció en un accidente en auto camino a Farellones.

«No nos despedimos. Es lo más fuerte y traumático que me ha pasado. Uno siente que a esa edad no le puede pasar algo así, es demasiado raro», confesó sobre ese momento la intérprete, que en ese entonces tenía 21 años y una hija de 5 meses, recordando que le costó mucho recuperarse, con ayuda de Gloria.

«Estuve por lo menos siete años en duelo. Mi mamá dice que nunca me había visto tan chica como en ese minuto. Me agarró, me sostuvo y nos fuimos a caminar. Ella fue muy importante en ese momento, estuvo conmigo como en todos los momentos importantes», dio a conocer la artista.

Para finalizar el programa, como rito del mismo, Catalina Guerra le leyó a Münchmeyer la carta que le escribió. En ella, le dijo, entre otras cosas:

«Gracias por estar en cada momento de mi vida, siempre ahí, al día, conteniéndome con tu cariño, tu sabiduría y otras veces sólo con tu presencia. Gracias por tu sentido del humor que te hace única y que juntas potenciamos con ataques de risa», comenzó diciendo la más joven de las actrices invitadas.

Igualmente, la intérprete nacional continuó diciendo: «te conozco más que a nadie en el mundo, somos capaces de leernos la mente, sabemos lo que estamos pensando casi sin mirarnos. Me sorprende tu arrojo y valentía, saliste de todos los sistemas para encontrar el tuyo. Admiro tu fuerza, tu talento y tu belleza. Por todo es o y mucho más, quiero seguir celebrando la vida al lado tuyo», cerró Catalina Guerra.