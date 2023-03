«Viví durante 5 años en una bodega»: Auditora emocionó a la Tencha con su potente historia de vida durante 8M

Durante el más reciente episodio de «El Show de la Tencha», un impactante momento se robó todos los oídos. Todo esto después de que una mujer llamada Jenni, decidiera contar su historia al aire.

En la misma, expresó que su vida había sido bastante complicada, teniendo que pasar por momentos en los que incluso tuvo pérdidas que marcaron un antes y un después en su manera de ser.

El llamado en «El Show de la Tencha»

Como te veníamos adelantando, todo ocurrió después de que Jenni llamara bajo el marco del 8M. Aquí, explicó que actualmente es enfermera, aprovechando el momento para «mandar un saludo a todas mis colegas enfermeras. Trabajamos arduamente para poder recuperar la salud de nuestros pacientes».

Posteriormente, dio inicio a su compleja histora. «Todas esas personas que la están pasando mal, hay esperanza para todas. Siempre después de una tormenta llega la calma».

Agregando otro punto: «Sigan adelante, no se rinden, porque después van a encontrar frutos, porque fui una de esas».

Su fuerte historia

Continuando con su historia, la mujer contó lo compleja que fue su vida: «Trabajé, estudié, sola, criando a mi hijo que tenía 2 años. Vivía sola con él».

A lo que sumó: «Fue difícil, pero hoy se nota la diferencia. Todo el esfuerzo, las noches que pasé en vela, los días que pasé hambre, frío, están todos pagados».

Sin embargo, esto no fue todo, ya que también la mujer le contó a la Tencha que vivió impactantes momentos antes de llegar al éxito que actualmente tiene.

«Fueron dos ocasiones complejas. La primera, falleció mi familia cuando yo tenía 20 años y me quedé a cargo de mi hermana pequeña que tenía 7″, expresó la mujer para la viejita.

Esto, le cambió la vida radicalmente: «Viví durante 5 años en una bodega de un lavaseco, trabajando, estudiando y juntando plata para tener un lugar para vivir y sacar a mi hermana pequeña adelante».

Sin embargo, tras lograr salir adelante, tomó la decisión de casarse. Según sus propias palabras, esto fue la peor idea de su vida, ya que fue «maltratada psicológicamente», lo que para ella «es el peor maltrato, porque no te das cuenta».

Aunque el momento que la hizo querer cambiar su vida, fue su ingreso a la universidad. «Cuando mi hermana cumplió 18 años, me miró y me dijo ‘voy a entrar a la universidad, entra conmigo’ y acepté. Fue super difícil, porque mi hijo era chico también, tenía 2 años. Además, mi esposo de ese tiempo se enojó mucho conmigo (por haber entrado a estudiar) y dejó de pagar las cosas de la casa».

Complementando con una horrible experienciencia. «Yo iba a la universidad y él me llamaba y me decía ‘me siento mal, te puedes venir para la casa’ y yo me tenía que salir de clases para irme donde estaba él».

Pero, tras darse cuenta de todo su potencial y lo bien que iba en la universidad, la mujer le contó a la Tencha que decidió dejar a su ahora expareja, quien le aseguró que le «haría la vida imposible».

El momento de superación

Posterior a lo recién mencionado, la mujer vivió un cambio total en su vida, algo que logró con mucho esfuerzo. «Estudié con crédito, con beca. Trabajé todos los fines de semanas. Me levantaba a estudiar a las 3 de la mañana en la semana y me acostaba un ratito en la noche».

Aunque agregó que hubo una mujer muy importante para su vida. «Una tía abuela me ayudó a cuidar a mi hijo. Es norma, hoy tiene 86 años, ya no se acuerda quién es. Pero la amamos y estoy segura que sin esa mujer tan fuerte, yo jamás hubiera podido terminar la carrera».

Finalmente, la auditora dejó caer un lindo mensaje para las mujeres de este país, centrándose en que, por mucho que las mujeres puedan lograr sus objetivos solas, a veces es necesario pedir ayuda. «No nos reventemos. Siempre va a haber alguien que va a estar ahí», le dijo la auditora a la Tencha.