«Me cobró plata por pasarme»: Auditora acusa corrupción por parte del Registro Civil en El Show de la Tencha

Nuestro súper lunes empezó con todo en la RadioActiva. Así se pudo ver en «El Show de la Tencha», espacio en el que nuestra querida Hortensia recibió un impactante llamado acusando una potente corrupción por parte del Registro Civil.

El hecho dejó la patá en el programa, aunque este no fue el único llamado que llegó en contra del ya mencionado servicio que entrega el sistema público de nuestro país, puesto que también nos llegó otro telefonazo por parte de un extrabajador del lugar.

Un poquito de contexto

Antes de irnos a lo que fue el potente llamado, te contamos que todo esto partió luego de que un primer auditor mandara un audio, en donde expresó su molestia sobre el ya mencionado sistema público a la Tencha. «No puede ser que tu quieras pedir hora para el Registro Civil y te la den para 3 meses más para sacar carnet», dijo el auditor.

Esto fue la gotita que rebalsó el vaso y que motivó a nuestros queridos auditores y auditoras a dejar caer su molestia a través de llamados.

«A las vacas sagradas las acostumbraron a teletrabajo y a trabajar desde casa», dijo otro de nuestros radioactiveros. Molestia a la cual se sumó otro auditor mencionó «yo pedí hora en noviembre y recién ahora en la quincena de marzo nos dieron hora para sacar el carnet».

El extrabajador del Registro Civil

Como te habíamos dicho, continuando con el programa llamó un extrabajador del ya mencionado Registro Civil, el que se presentó como Miguel.

Al comunicarse con la Tencha, el hombre dijo lo siguiente: «Lo que pasa es que tienen la patada por un tema de empatía y de organización».

Posteriormente, contó una fuerte acusación hacia el mismo sistema. «Nosotros dabamos hora y de repente había gente que no iba. Entonces llegaba gente a sacar su carnet sin hora y mis colegas decían ‘tiene que sacar hora’, aunque no hubiera nadie».

Con esto confirmó que, a pesar de no tener a ninguna persona con cita agendada, los trabajadores de Registro Civil no atendían a las personas que llegaban si estos no presentaban una hora previa.

El hecho motivó al hombre para pedir a sus excolegas un directo favor. «Un poco más de empatía por parte del Registro Civil».

La auditora que acusó corrupción

Tras el llamado del extrabajador, siguieron llegando distintas acusaciones hacia el Registro Civil, momento en el que llegó la potente llamada que más marcó el programa de hoy.

La auditora de nombre Paz, explicó que el hecho en concreto ocurrió después de que ella fuera a sacar sus respectivos documentos, previo a un importante viaje. «Cuando fui estaba vacío y no había hora para 3 meses, las cajeras estaban todas desocupadas».

Fue aquí cuando el guardia del lugar le dijo a Paz que volviera a las 12 de la tarde, horario en el cual él la haría pasar.

Ante esto, la mujer accedió, aunque nunca se imaginó lo que ocurriría posteriormente. «Yo dije ‘ya, buena onda’, vine a las 12 y me cobró plata por pasarme. Yo pensé que era de buena onda».

Específicamente, la mujer comentó que «me cobró 5 mil pesos y le pagué nomás. En el fondo me dio lata porque si estaban desocupados, qué les costaba atenderme», causando un gran impacto en la Tencha.

Este llamado volvió a encender las alarmas en nuestros radioactiveros, quienes se siguieron descargando en contra del mismo Registro Civil.