«Los mensajes de odio no me gustan»: La Tencha no se aguantó y paró en seco a un prepotente auditor

Como diría nuestro querido Spider G, hoy es «viernes, viernes, viernes», algo que claramente nos pone felices a todos. Sin embargo, uno de nuestros auditores no andaba tan contento, ya que llamó de una prepotente manera a la Tenchita.

Por este motivo, se terminó viviendo un tenso momento durante el tan popular programa que protagoniza nuestra Tencha Salvaje, el cual no pasó para nada desapercibido para nuestros tan queridos auditores, que se mandaron unas respuestas bastante buenas.

El prepotente llamado

Para darte un poquito de contexto, te explicamos que el Ricardo, quien fue el auditor que llamó, lo hizo después de haber escuchado un particular audio que tuvo lugar durante el programa de la Tencha. En el mismo se podía escuchar a uno de nuestros auditores tirando un comentario lleno de odio en contra de los venezolanos en nuestro país.

Al escuchar esto, la Tenchita aplicó una de sus más pulentas técnicas, es decir «bloqueado por we…». Siendo esto la razón por la cual el auditor procedio a llamar a nuestra tan querida viejita.

«¿Por qué te enojas cuando nombran a un extranjero que tiene la culpa de algo?», preguntó el hombre con una atrevida actitud en contra de nuestra Tenchita.

Aunque la viejita no se quedó callada y respondió más fuerte aún: «Si dices ‘los venezolanos’ es súper distinto a decir ‘la gente mala'», tiró la doña.

Además, ante la insistencia del hombre agregó una potente pregunta. «¿Cómo voy a aceptar un mensaje de odio en este programa qué es de humor?»

Para intentar cerrar el tema, la viejita aclaró: «Yo acepto todo, pero los mensajes de odio no me gustan (…) Lo que comunica la radio es tratar que no hayan mensajes de odio y que nos tratemos entre todos mejor».

Sin embargo, esto no fue todo, ya que el auditor volvió a criticar a la Tenchita. «Cuando un hombre dice una grosería o algo que no te gusta, lo bloqueas, pero cuando una mujer dice algo vulgar, te ríes».

Aunque, a pesar del tenso momento, todo terminó de la mejor manera para ambos y con una que otra tallita.

La reacción de los auditores

Pero ojito, que el llamado no fue todo lo que se vivió en el programa, ya que posteriormente vendrían las distintas reacciones de los auditores.

En este espacio, destacaron las opiniones divididas, en donde incluso llamaron auditores extranjeros, los cuales mostraron su gratitud con la Tenchita y su gran amor por Chile

Escucha el momento a continuación: