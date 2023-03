Daniella Campos hablará por primera vez en televisión sobre su detención en El Tabo

Recordemos que a finales de enero, la periodista, Daniella Campos, fue detenida por violación de morada y violencia intrafamiliar tras ingresar a la casa de su ex pareja.

En ese sentido, la mujer publicó su versión de los hechos a través de sus redes sociales. Al mismo tiempo, Carlos Lara, con la persona que mantenía una relación, declaró que se querellaría contra la ex Miss Mundo.

Hoy, en la noche, participará en Podemos Hablar de Chilevisión y conta su versión de los hechos. En ese sentido, Campos, volverá a la televisión, después de años.

¿Qué temas tocará?

«Una denuncia de terceras personas, no solo de una persona, sino que de dos. Ahí estaba involucrado el papá de mi hija y el que era mi pareja en ese momento…», iniciará Daniella Campos.

«Yo bajo a la playa con mi hija todo el día, solas, sin él, sin sus hijos. Tipo 18:30… no, primero salimos a almorzar y tipo cuatro de la tarde vamos bajando a la playa de vuelta con mi hija y en ese momento aparece el papá de mi hija con el señor CL (Carlos Lara su ex más reciente) en la puerta, y el papá de mi hija me dice: ‘vengo a buscar a Maite, porque en realidad me contaron que tienen unos problemas familiares y para que ustedes puedan resolverlos yo me voy a llevar a Maite’», explicará.

«Lo quedo mirando y le digo: ‘discúlpame, pero estamos en mis vacaciones, mi hija está bien y si yo tuviese algún problema que solucionar contigo te hubiese llamado yo. Agradezco que hayas venido hasta acá pa’ acá, pero te puedes retirar. Nosotros vamos a bajando a la playa, muchas gracias’. Y se va, supuestamente, yo pensé que se iba, pero en ese momento se quedan los dos juntos. Yo no sé qué le habrá dicho el papá de mi hija para convencer a Carlos Lara de hacer lo que sucedió después», agregará.

«Tenía que bañar a mi hija y lavarle el pelo, porque estaba llena de arena, y en eso estaba secándole el pelo, yo estaba con traje de baño todavía no me había ni bañado, cuando llegan dos carabineros dentro de mi pieza. Y yo como así: ‘perdón, ¿qué es esto?», rebobinará la periodista.

Luego de la denuncia

En ese preciso momento se entera que pusieron una denuncia en su contra por vulneración de Derechos, alcohol y drogas. «Entonces yo le digo: ‘pero señor mire, le estoy secando el pelo a mi hija, ¿de qué está hablando? Venimos llegando de la playa’», explicó a las autoridades.

A las 21.45, partió al CESFAM más cercano y posteriormente, se llevaron a su hija. «No voy a perdonar nunca. Porque yo puedo perdonar todos los golpes de la vida, a mí me pueden pegar muchas veces, otra cosa es cuando se meten con tus hijos», confesó.

«Carabineros nunca me informó que habían llamado a la fiscalía por la hora que era y el fiscal determinó que la niña fuera entregada al primer familiar consanguíneo que llegara por la hora que era y tiene siete años. O sea, me tuvieron a mi hija hasta las 1:30 de la mañana, desde las 9:45 en un Cesfam y me la quitaron. O sea, no me la quitaron, se la pasaron a su papá en forma provisoria, lo que él aprovechó por segunda vez para desaparecérmela por una semana», arremetió.

Los días sin su hija

Al día siguiente, Daniella Campos, se acercó a constatar lesiones para partir al Juzgado de Familia de Colina para pedir la restitución de su hija. No obstante, el padre de la menor hacia caso omiso, no respondió a ninguna llamada ni tampoco a la justicia. Pasaron 8 días sin saber de ella.

Según las palabras de la periodista, Carabineros también lo llamaba, pero él cortaba, solo decía que la hija estaba bien. El día que ordenó la detención con el padre de su hija, él apareció en la puerta de su casa.

«Así que todo este sufrimiento y este karma de que tantos preguntaron por qué yo estaba desaparecida, porque no daba la cara, era porque estaba buscando a mi hija», finalizó Daniella Campos.