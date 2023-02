¡Se querelló!: Ex de Daniella Campos anunció medidas legales tras aclaración pública

Daniella Campos, la ex Miss Mundo Chile 1998 fue muy conocida en el mundo de la farándula de los años 2000. La periodista, volvió al ojo público y no por algo bueno. La modelo, hace unas semanas fue detenida en la comuna de El Tabo.

Inicialmente la noticia fue compartida por TV Costa, Campos habría sido detenida al rededor de las 2 de la madrugada del pasado jueves 26 de enero por el cargo de violación de morada bajo los efectos del alcohol.

Luego del suceso, Daniella Campos, salió a esclarecer los sucesos a través de su cuenta de Instagram. «Desmiento absolutamente haber vivido una situación de violencia intrafamiliar, con el señor Carlos Lara Diaz. Durante el día en referencia, no estuvimos juntos. No hubo contacto físico ni personal. Estuve durante todo el día en la playa sola con mi hija», partió.

La respuesta de su ex pareja

Carlos Lara Díaz, pololeó al rededor de un año con Daniella Campos y realizó una querella contra la periodista por amenazas, violación de morada y lesiones leves en contra de ella.

Según recopiló Glamorama, la acción judicial fue presentada el pasado viernes tres de febrero en el Juzgado de Garantía de San Antonio. La querella es llevaba a cabo por el abogado Reynerio García De La Pastora, quien anteriormente defendió a Rafael Garay.

«La intención de Carlos Lara con esta medida es terminar definitivamente con la situación que ha estado viviendo en el último tiempo con su ex pareja», declaró el medio.

Las aclaración de Daniella Campos

Hace unas semanas, la periodista se tomó su red social, para explicar punto por punto lo sucedido en la comuna del litoral central.

«Efectivamente concurrí al CESFAM de la comuna del Tabo, pero lo hice debido a que el procedimiento nacido de una denuncia en mi contra, así lo exigía. Tal denuncia, sus causas y pruebas, las tendrá que aclarar el denunciante donde y cuándo corresponda», complementó.

«No he sido sometida a ningún tipo de examen toxicológico ni alcoholemia en el Cesfam de la comuna de El Tabo. Ni en ningún otro establecimiento de salud de dicha comuna. Las versiones que afirman que me encontraba intoxicada o bajo un estado de intemperancia, no se basan en verdad alguna», agregó Daniella Campos.

«Con respecto a una supuesta violación de morada, quisiera señalar que ese día me dirigí al domicilio donde pasábamos las vacaciones – la casa de mi ex pareja- donde llevábamos tres semanas junto a los dos niños de él y mi hija», comienza a relatar.