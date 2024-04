«Creo que…»: Pamela Díaz salió en defensa de Fabio Agostini tras supuesta salida de ¿Ganar o Servir?

Recientemente, Pamela Díaz sorprendió a todos tras defender a Fabio Agostini, quien habría salido de ¿Ganar o Servir? tras protagonizar un fuerte conflicto.

Recordemos que el portal Infama dio a conocer que el español abandonó el reality debido a una supuesta pelea a golpes con Luis Mateucci.

De acuerdo al medio citado, todo se habría generado debido a que Agostini le tocó ser sirviente del argentino y se vengó de la ocasión en la que Luis escupió una Nutella que más tarde se comió.

Sin embargo, según Infama, la gota que rebalsó el vaso habría sido que Fabio le señaló a Mateucci que en los últimos días ha tenido «buena onda» con Daniela Aránguiz.

Debido al conflicto, el español habría tenido que elegir entre pagar una multa o retirarse del reality, mientras que el argentino no recibió ninguna sanción ni advertencia, según Infama.

Es importante mencionar que la transmisión de ¿Ganar o Servir? tiene un desfase de aproximadamente tres semanas.

La defensa de Pamela Díaz a Fabio Agostini

Pamela Díaz conversó con FMDOS y entregó su opinión sobre este conflicto y señaló que le parece injusta la situación.

«Me parece injusto. Creo que cada canal se rige por un contrato y su línea editorial. Pero me parece que si alguien te tira un escupo a una Nutella, y te la comes, me imagino que es la misma multa que si alguien te lo hace en la cara, que también es una forma ordinaria, las dos. Horribe», señaló.

Por otro lado, Pamela Díaz descartó que el conflicto llegara a los golpes. Además, mencionó que tiene ganas de ver a Fabio Agostini en ¿Ganar o Servir?.

«A mí me encantaría que volviera. Creo que, en esos tres, cuatro días que hizo, quedó la cagá. Pasó de todo«, expresó.

