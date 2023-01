¡Rompió el silencio!: Daniella Campos revela la verdad tras su detención

Hace unos días, Daniella Campos, fue detenida por violación de morada y supuesta violencia intrafamiliar tras ingresar a la casa de su ex pareja en la comuna del litoral central.

No obstante, ayer en la noche, la periodista, decidió compartir a través de su Instagram lo que realmente ocurrió esa madrugada.

La verdad de Daniella Campos

«Desmiento absolutamente haber vivido una situación de violencia intrafamiliar, con el señor Carlos Lara Diaz. Durante el día en referencia, no estuvimos juntos. No hubo contacto físico ni personal. Estuve durante todo el día en la playa sola con mi hija», inició la periodista.

«Efectivamente concurrí al CESFAM de la comuna del Tabo, pero lo hice debido a que el procedimiento nacido de una denuncia en mi contra, así lo exigía. Tal denuncia, sus causas y pruebas, las tendrá que aclarar el denunciante donde y cuándo corresponda», complementó.

«No he sido sometida a ningún tipo de examen toxicológico ni alcoholemia en el Cesfam de la comuna de El Tabo. Ni en ningún otro establecimiento de salud de dicha comuna. Las versiones que afirman que me encontraba intoxicada o bajo un estado de intemperancia, no se basan en verdad alguna», agregó Daniella Campos.

«Con respecto a una supuesta violación de morada, quisiera señalar que ese día me dirigí al domicilio donde pasábamos las vacaciones – la casa de mi ex pareja- donde llevábamos tres semanas junto a los dos niños de él y mi hija», comienza a relatar.

«El incidente que produce mi detención ocurre cuando, al llegar al lugar en cuestión con el padre de mi ex pareja. Para retirar mis cosas personales y las de mi hija, Carlos Lara Diaz, dueño de casa no me lo permitió. Solicitó nuevamente mi detención, quedando gran parte de mis cosas en el domicilio», continuó Daniella Campos.

«Oficiales de Carabineros, habían acogido la solicitud de detenerme nuevamente por ese supuesto delito. Razón por la que fui llevada a la comisaría y dejada en libertad posteriormente», finalizó.

Revisa la publicación aquí: