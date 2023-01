«Una completada bailable con…»: Ceaese y DrefQuila soltaron la pepa en El Portal del Web

En el marco de lo que fue el estreno de su más reciente canción «Nalgaje», la cual, como mencionamos anteriormente, tiene todo el toque que agregan DrefQuila y Ceaese cuando colaboran, ambos artistas se mandaron un paseito por la 92.5.

Bajo el mismo punto, aprovecharon para conversar de todo junto al DJ Black y el tremendo JL Godoy, incluso, se dieron el tiempo de contestar las preguntas de sus auditores.

Ceaese, DrefQuila y la RadioActiva

Al llegar a la radio, se pudo ver un gran ambiente entre los cabros del Portal del Web y ambos artistas. Los mismos, como se pudo evidenciar durante el audio anterior, fueron capaces de responder ante las preguntas de José Luis y el DJ Black.

Además de esto, se tocaron distintos temas sobre sus carreras musicales y otros puntos centrados en su vida personal.

Aunque definitivamente, uno de los puntos más llamativos que tuvo la misma, fue el bombardeo de preguntas, mismas que no tuvieron ningún tipo filtro.

El bombardeo de preguntas

La primera, fue bastante potente y llegó por parte de una auditora. Esta, se centró en la preferencia entre Byron Fire y Pablo Chill-E. Ante esto, la respuesta de ambos no se hizo esperar. «Yo ya tengo mi respuesta, Pablo Chill-E para mí es la eminencia», dijo Ceaese. Por otro lado, Dref no opinó muy distinto. «Yo igual, Pablo Chill-E».

Posteriormente, vino la pregunta acerca del estallido social, ante la cual, los cabros tenían bastante claridad en sus puntos. «Descontento, yo salí todos los días a marchar. Yo lucho por la gente que no tiene po’, por un cambio de ideales», expresó Ceaese.

Por otro lado, ante la misma, DrefQuila también tuvo su opinión al respecto. «Lo mismo que el Cea, yo igual salí, apoyamos. Pero me pasó algo que después como se fue desarrollando la historia, no sé si me gustó tanto. O sea, salimos, marchamos y ¿Cuánto estamos pagando ahora? Pero estamos con la gente siempre».

Ante esto, Ceaese continuó sobre el mismo. «Para el apruebo, yo fui de los pocos urbanos que estuvieron ahí apoyando la causa. Siento importante llamar a las generaciones jovenes de que se comprometan, sea la opción que ellos quieran, pero que se metan un poquito más en lo que pasa en el país. Después la gente alega, pero ahora no están apoyando».

Respecto a esto, vino una pregunta centrada en el actual Presidente, Gabriel Boric. «Hay que darle tiempo. Claramente yo voté por él, pero la gente igual necesitaba un cambio y renovar», respondió Ceaese.

De un punto, se saltó a otro, ya que llegó otra dura pregunta para los muyayos. ¿A quién no pasas del género?

La misma, fue respondida con total honestidad por parte de ambos. «Creo que no me llevo mal con nadie (…) Es mejor tener buena onda con todos que mala», contó en un principio Ceaese.

Por otro lado, DrefQuila lanzó una potente respuesta. «Yo igual me llevo bien con todos. Creo que hay locos que no me tienen buena a mí, durante todos los años me han tirado par de pelagatos por ahí. Temas, letras, mencionándome, tirando mierda. Yo jamás he respondido porque no significan ningún desafío para mí, o sea, escribo un tema en 10 minutos y los masacro».

Finalmente, se abordaron temas más relajados, como es el caso del panorama ideal para el día viernes. «Agarrar la cleta, fumar algo, ir a buscar a mi mina, comer algo rico. Después ir a fumar a alguna parte rica, en verdad estar tranquilo. Yo como que últimamente no salgo tanto, pero, cuando tengo que cantar, tengo que salir. Pero si pudiera estar en la casa acostado viendo Netflix, fumando algo, que rico», expresó primero Ceaese.

Mientras que, por parte de Dref, la respuesta fue similar. «El viernes perfecto para mí, lo mismo. Como uno está web… toda la semana, estás haciendo todo el día cosas, yo creo que el panorama siempre va a ser de descanso y relajarse. Yo no salgo, yo me encerraría en mi casa todo el día en lo mismo que el Cea, con mi perro, mi mina, películas. Soy más de animé si, así que, en esa estamos».

Esta se complementó con la pregunta acerca de una once perfecta y con quién sería esta.

En este caso, Cea contó la firme altiro y mencionó a uno de sus ídolos. «Una completada bailable con Snoop Dogg. Ese llega volado, fumas ahí. Hablas de música, de industria. Snoop Dogg es una leyenda. Se ha ido reinventando con el tiempo, tiene 50 y tantos y sigue haciendo la música que le gusta».

Por otro lado, DrefQuila pensó más en un pitiklein con su respuesta. «Algún músico de la historia, me gustaría con Bob Marley. Sigamos la línea cannábica».

La conversación con el equipo periodístico

Posterior a esto, los cabros aprovecharon de hablar con el equipo periodístico de RadioActiva sobre su más reciente lanzamiento, «Nalgaje».

Sobre el mismo, declararon varios temas importantes. «‘Nalgaje’ nace de nuestras ganas de hacer una canción de nuevo. Hicimos ‘Dámelo‘, funcionó, nos fue super bien y eso nos impulsó nuestras carreras y claro, uno tiene que seguir tomando ese impulso. El tiempo nos unió, por las ganas de querer saber qué es lo nuevo que podíamos hacer», expresaron en un principio.

A lo que posteriormente, agregaron algo más sobre el tema. «Con el tiempo fuimos pimponeando muchas cosas, muchas quedaron en el tintero y después de como un año, nos juntamos en el estudio a grabar ‘Nalgaje'»

Además de esto, el mismo Ceaese expresó que este lanzamiento, es algo soñado para él. «Es el primer estreno y estamos super contentos, con muchas ganas. Es un año en el que me vuelvo a encontrar con los «release», vamos a hacer al menos 6 este año y me tiene muy contento. Y bueno, partir el año haciendo una canción con DrefQuila, para mí es muy bueno».

Finalmente, expresaron que este 2023, se venía realmente con todo por ambas partes, haciendo un principal enfoque en las grandes colaboraciones y las ganas de estar constantemente siendo mejores.