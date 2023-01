Sam Smith se activa y lanza su cuarto álbum titulado «Gloria»

Fue hace dos semanas cuando Sam Smith se activó y lanzó «Gimme» con Koffee y Jessie Reyez. El mismo sencillo que adelantó el álbum «Gloria», proyecto de 13 canciones del artista británico que se lanzó durante la última jornada.

El nuevo disco cuenta con colaboraciones con Calvin Harris, Ed Sheeran y por supuesto, el éxito junto a Kim Petras titulado «Unholy».

El cuarto y esperado álbum de Sam Smith

El galardonado artista lanza su cuarto álbum de estudio y para celebrar este estreno, comparte extravagantes imágenes en el videoclip de su sencillo «I’m Not Here To Make Friends» junto a Jessie Reyez y producido por Calvin Harris.

El título del álbum no es un guiño a una persona, pasada o presente, sino a esa fuerza vital enigmática y erizada, que Smith ha bautizado como Gloria.

«Gloria es también una celebración de todos los géneros y todas las divas, vocalistas y escritoras pop femeninas que amo. Aproveché todos esos recuerdos y los puse en un álbum. Y quería ser desafiante. ¿Mi álbum de diva? ¡Creo que sí! Creo que finalmente he dejado salir a mi Gloria», explicó Sam Smith.

Junto a sus históricos colaboradores Jimmy Napes, Stargate y su compañero estable de Max Martin, ILYA, ayudaron aún más a impulsar el álbum de 13 canciones que teje audazmente entre el electro pop brillante, el ensueño melódico glorioso, el pop dancehall jamaiquino, la exquisita balada de piano y un himno cantado por un coro.

Con la reciente sencillo de dancehall «Gimme» con la cantante y compositora colombiano-canadiense de R&B Jessie Reyez y la estrella jamaicana de reggae Koffee, Gloria también cuenta con la desgarradora «Who We Love» con Ed Sheeran, la hermosa canción de cuna «Gloria» y el éxito mundial, «Unholy» con Kim Petras.

Gloria es la versión de sí mismo más segura y creativa de Sam Smith hasta la fecha. Su espíritu valiente se desborda a lo largo del álbum, expresivo y exuberante a partes iguales. La yuxtaposición de religión y liberación sexual dentro de Gloria se siente como una segunda mayoría de edad, a medida que avanza hacia su verdad.