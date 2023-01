«Quiero trascender»: Pablito Pesadilla nos cuenta sobre su próximo desafío en El Portal del Web

Hoy fuimos bendecidos con la visita del DJ chileno, Pablito Pesadilla en El Portal del Web. El productor conversó con nuestro queridos locutores, DJ Black y JL Godoy.

Pablito habló de todo, pero lo que más nos emocionó, fue cómo nos contaba con sentimiento su nominación a mejor DJ en los premios «Lo Nuestro» 2023.

Para votar por Pablito Pesadilla debes ingresar a la página de Premios Lo Nuestro 2023, seleccionar Categoría General y DJ del Año.

Te dejamos aquí el audio del momento. Además te contaremos un poco de lo que ocurrió.

Pablito Pesadilla y la nominación a los premios

El DJ chileno, reveló cómo fue que recibió la noticia de los galardones. «Nunca lo pensé, no lo imagine, lo soñaba», se sinceró.

«Mi manager me llamó, me dijo necesito fotos tuyas. Después yo le pregunte para que lo era y no me dijo. Posteriormente, me vuelven hablar para firmar algo, porque probablemente este nominado en algo», comenzó a contar Pablito Pesadilla.

«Que cuático, quizás por Baby Otaku o canción viral del año», pensó. «A los días pregunte que pasó con esto y no me quisieron decir, aunque ya sabían», explicó.

«El día anterior que daban los nominados, no podía dormir. Al otro día desperté tarde, y tenía el teléfono explotando en notificaciones, porque estaba nominado a mejor DJ», confiesa el productor.

El cariño de las personas

Pablito Pesadilla confesó que es una locura cómo las personas asisten, donde quiera que él vaya a tocar. «En que momento pasó, que publicará que iba a estar en cualquier lado y se iba a llenar. No lo imagie», comentó.

«La energía de la gente, ha sido, una hu… en que no sé en que momento pasó. Estoy disfrutando y tomándolo con la mayor humildad, con los pies puestos en la tierra», continuó.

«Agradecerle a esa gente que en realidad están apoyando a alguien que ni siquiera conocen, lo ven en las redes sociales, en su arte y ellos valoran eso, pero agradecerlos por la buena onda, por el cariño. Me enfocó en mi show que ellos lo pasen bien, si lo pasan bien, yo lo pasó bien«, finalizó Pablito Pesadilla.