«Nockeame por favor»: Antonella Ríos da el golpe con osado topless

Antonella Ríos sigue enamorando a su más de un millón de seguidores de Instagram con cada fotito que sube y ahora la cosa no fue distinta. Esto después de subir una osada postal que provocó decenas de reacciones acorde a la temática de la nueva publicación.

Recordemos que fue hace solo un par de días cuando la actriz dejó la grande al actualizar su Instagram con una nueva destapada fotito. En aquel momento, Antonella Ríos cautivó a sus miles de seguidores al subir una postal frente a un espejo, en topless y tapando sus pechos solamente con una extensa línea de color negro.

Aunque ahora la fórmula que ocupó la actriz no fue muy distinta. La ex panelista de Me Late en TV+ subió un captura que formó parte de una creativa y sesión de fotos.

La ardiente fotito de Antonella Ríos que provocó decenas de reacciones

«Hoy renovamos fotos con@nataliabelmar_en las manos de@oficialmakeupchile pronto les cuento🙊», advirtió la actriz en la bajada del coqueto registro que encantó a los fieles cibernautas de su cuenta.

Resulta que Antonella Ríos subió una nueva destapada publicación. No obstante, en esta ocasión la actriz cubrió sus pechos con un llamativo guante de boxeo. Esta prenda deportiva era de color negro y contaba con un especial diseño que contaba con llamas de fuego.

La publicación acumuló más de 14 mil me gusta y 160 comentarios. Aquí se pudo observar como los internautas echaron a volar su imaginación de sus seguidores. Todo al colgarse de la temática para dejar su piropo para la actriz.

«Hermosa👏»; «Nockeame por favor 🔥🔥 😂😂❤️❤️»; «Guapa e inteligente 👏»; «Un sparring x el amor de dios 😍»; «Como no amar a esta mujer»; «😍 con un round me conformo», escribieron algunos de los cibernautas en el perfil de Antonella Ríos.