«LLYLM»: el nuevo tema de Rosalía que mezcla el inglés y el español

Rosalía volvió a activarse desde su último lanzamiento junto a Cardi B en el remix del éxito mundial «DESPECHÁ». En esta ocasión, la catalana volvió con el tema «LLYLM», siglas de «Lie Like You Love Me» (miente como si me amaras).

La canción fue estrenada en la primeras horas de este viernes 27 de enero, deslumbrando a sus fanáticos con un tema con tintes de flamenco e incluso sonidos electrónicos. El sencillo aún no tiene su videoclip oficial y solo fue estrenado la pieza audiovisual oficial de la letra del tema.

Lo nuevo de Rosalía previo a su llegada al Lollapalooza Chile

La reconocida artista a nivel mundial sigue activándose después de lanzar la versión deluxe de su álbum, «Motomami». Este nuevo disco llegó con nuevos temas y un inesperada colaboración con Chencho Corleone para el remix de Candy. Mismo tónica urbana se repitió después, tras colaborar con Wisin & Yandel en la nueva versión de «Besos Mojados».

En lo que se refiere a «LLYLM», comienza con la siguiente frase: «El que quiero no me quiere como quiero que me quiera». Todo previo a comenzar una línea de «spanglish» mezclando español e inglés.

«I don’t need the honesty, baby lie like you love me, cover me in a dream. I’ll be yours or fantasy. I don’t need the honesty, baby lie like you love me. Maybe at the end, it becomes real», se puede escuchar en el coro del tema que traducido quiere decir: «no necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, cúbreme en un sueño. Seré tuya o fantasía. No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, quizás al final se hace realidad».

Cabe recordar que Rosalía llegará a Chile el próximo 17 de marzo en el marco de la nueva edición del Lollapalooza Chile en el Parque Cerrillos.