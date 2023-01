Bad Bunny, BLACKPINK y Rosalía lideran el cartel de Coachella 2023

El 2022 acabó con una serie de rumores asociados a la nueva edición del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que fueron disipados durante las últimas horas al confirmarse el cartel oficial del conocido festival.

Cabe señalar que la cumbre musical regresó este 2022, después de una pausa desde 2020 por la pandemia de Covid-19. La versión 2022 de Coachella contó con la presencia de grandes artistas como Harry Styles, Karol G, Billie Eilish y The Weeknd; uno que vino a Chile este año al Bicentenario La Florida y otros tres que se presentarán durante el transcurso del 2023 en suelo nacional.

De acuerdo a lo que señala el sitio web de Coachella, el festival se ya tiene agendado seis días. Estas serán las jornadas pactadas para el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril.

A fines del año pasado se barajaban nombres de artistas y agrupaciones como Rihanna, Justin Bieber, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, blink-182, Travis Scott, Dua Lipa, SZA, Red Hot Chili Peppers, BLACKPINK, Paramore.

Sin embargo, solamente se confirmaron solo algunos nombres de la serie de exponentes musicales que se rumoreaban para la nueva edición del Festival de Coachella.

La división de artistas que dirán presente los viernes 14 y 21 de abril tendrá a Bad Bunny, Gorillaz, Becky G, y muchos más artistas. Mientras que los sábados 15 y 22 tendrán a BLACKPINK, Rosalía, Charli XCX, The Kid Laroi, Eladio Carrión, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros. Finalmente, para los domingo 16 y 23 contará con la presencia de Frank Ocean, Kali Uchis, Bjork y mucho más.

«Regístrese ahora para acceder a los pases en http://coachella.com . La preventa comienza el viernes 13/1 a las 11 a. m. PT. Quedan pases de fin de semana 1 muy limitados. Para tener la mejor oportunidad de obtener pases, mira el fin de semana 2″, señaló cuenta oficial de Twitter del conocido festival, al anunciar el line up del evento.

