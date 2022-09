«Let me be your… ¿Loquita suelta?»: Dua Lipa derrocha talento y carisma en su show en Chile

Se acabó la espera para los fanáticos y el gran día finalmente llegó: Dua Lipa se presentó en Chile en el marco de su «Future Nostalgia Tour».

La noche de su recital estuvo marcada por diversos momentos. Entre ellos, muchos emotivos y divertidos, acompañados de una euforia total provocada por un repertorio musical lleno de éxitos y una gran puesta en escena.

¿Cómo fue el show de Dua Lipa en Chile?

Después de la apertura realizada por las DJ’s Polach y Vickilicious, fue el turno del plato fuerte de la noche del 16 de septiembre. Pues Dua Lipa salió a darlo todo frentes a miles de fans chilenos, pasadas las 21.00 horas.

El concierto inició con la presentación del cuerpo de baile de la artista británica al ritmo de «Physical». Este es el primer tema del setlist del Future Nostalgia Tour, que provoca la locura de sus fans en todo el mundo.

Del mismo modo, Dua Lipa también se lució en el escenario del Estadio Bicentenario de La Florida con un «jumpsuit» de una sola pieza y de un tono verde esmeralda. Este color es exclusivo de su gira por Latinoamérica, y se toma la primera parte del show de la mano de canciones como «New Rules», «Love Again», «Pretty Please», «Cool», «Break My Heart» y «Be The One».

En este punto del show se da paso al interludio protagonizado por sus bailarines, quienes patinan sobre el escenario mientras suena de fondo «IDGAF». Todo para continuar con una lúdica animación tipo cómic de Dua Lipa y la langosta que protagoniza el videoclip de «We’re Good». Y que, también, forma parte del show de la cantante en forma de un corpóreo de gran tamaño.

Desde este punto del show, la artista multiplatino aparece con un atuendo brillante que deslumbró al público, durante temas como «Good In Bed» y «Fever». Este experimentó una pequeña variante elegante para que Dua Lipa pudiese cantar «Boys Will Be Boys» de forma solemne.

Por otra parte, el tercer y cuarto acto del show invitan a disfrutar, saltar y corear canciones como «Cold Heart», «One Kiss», «Hallucinate» y «Electricity». Estos cuentan con los dos últimos cambios de vestuario de Dua Lipa y la interpretación de éxitos como «Future Nostalgia», «Levitating» y «Don’t Start Now». Temas acompañados por la emoción del público y diversas pelotas inflables en forma de luna, que se tomaron la cancha del recinto capitalino.

Las entretenidas y emotivas interacciones con sus fans

Dua Lipa se ganó el corazón de los fans chilenos, pero no solamente por vestuarios acordes a la moda mundial y por su talento innegable. Sino que también por algunas emotivas, curiosas y divertidas situaciones que ocurrieron en su concierto.

Uno de los momentos a destacar fue cuando Dua Lipa agradeció a sus fans, hablando totalmente en español. «Gracias por su energía, gracias por su apoyo. Estoy muy feliz de estar aquí, gracias. Los quiero muchísimo», dijo la artista británica emocionada.

Este mismo sentimiento se replicó incluso con aún más intensidad tras interpretar «Be The One», lo que llegó a notarse en su rostro visiblemente emocionado al borde las lágrimas, al igual que en uno de sus recientes shows en Brasil.

Por otro lado, también hubo espacio para las risas. Pues al igual que durante sus otros 78 conciertos alrededor del año, Dua Lipa interactuó con el público y le dedicó «Good In Bed» a un fanático del público tras leer su cartel.

«Let me be your (déjame ser tú)… ¿Loquita suelta? Ok, ok, yo también», leyó y dijo la artista británica, provocando las risas y la locura entre sus fanáticos.

Sin embargo, eso no fue todo, porque la cantante multiplatino tuvo un pequeño percance, según pudo rescatar «Dua Chile», una cuenta de fans de la artista. Dua Lipa intentó patear una de las pelotas en forma de luna, la que se atascó en el tacón de su calzado al reventarse.

Eso la detuvo solo un par de segundos, pues continuó cantando «Levitating» con una genuina sonrisa en su rostro, protagonizando otro de los recordados momentos de la noche.