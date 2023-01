«La desigualdad»: Pancho Saavedra y la muerte de protagonista de Lugares Que Hablan

Pancho Saavedra en Lugares que Hablan de Canal 13, suele conectar con personas de lugares remotos de Chile y dar a conocer su historia a través de las pantallas de los chilenos.

Lamentablemente, este martes 10 de enero, el presentador dio a conocer el fallecimiento de Ángel Gómez. Él protagonizó el capítulo, donde Saavedra recorre parte de Valdivia, Región de los Ríos.

En el propio registro, Ángel Gómez le comentó sobre su padecimiento cardiaco.

Las emotivas palabras de Pancho Saavedra

Claramente el animador no lo dejaría pasar y aprovechó su Instagram para dar a conocer la triste noticia y dedicarle un cálido mensaje tras el fallecimiento del querido participante del programa.

«Querido Ángel Gómez QEPD una vez más la desigualdad y la desconexión de nuestras autoridades nos pega fuerte en la cara. Estimado, fue un placer conocerte, que descanses en paz en una vida eterna», manifestó el animador.

«Cuida a tu familia, siempre estarás en los corazones de todos quienes hicimos Lugares que Hablan«, finalizó Pancho Saavedra.

La enfermedad de Ángel Gómez

«Me creció demasiado el corazón y con ello, la arritmia cardíaca. No tengo solución para marcapasos ni nada de eso. Solo tendría que ser un trasplante», comentó

«Déjeme decirle algo Angelito… ¿Hay alguna posibilidad de remedio? Porque usted ahora se está manteniendo a pura pastilla», le preguntó Pancho Saavedra.

«Sí, necesitaba los 15 millones de pesos que me salía la operación (…) No los tenía. Mire, tengo una tirada de horas, que están tiradas. Todas. En tres meses más te llamo, en dos meses más te llamo, el fin de semana te llamo, la otra semana te llamo, y hasta los días de hoy no me han llamado», respondió Ángel.

«¿Hace cuánto tiempo usted está pidiendo hora para que le revisen su corazón?», le preguntó Pancho Saavedra.

«Desde el 2019″, contestó el campesino de Chabranco.

«Eso es un muy indignante», finalizó Saavedra.

