Pancho Saavedra sobre el reconocimiento a Benjamín Vicuña: «Chile ha sido profundamente injusto»

El más reciente y primer capítulo del año de Socios de la Parrilla estuvo lleno de distintos momentos para destacar. Los tres invitados (Rodrigo Muñoz, Benjamín Vicuña y Fernando Larraín) se emocionaron y hablaron de todo.

En ese contexto, el tema de conversación no solamente rondó en la figura paterna tanto de los protagonistas como los padres de los mismos. Incluso con el proyecto titulado «Papá Al Rescate» que llega a la pantalla grande. El diálogo también apuntó a Benjamín Vicuña y al reconocimiento de los artistas chilenos a nivel nacional.

¿Chile ha sido ingrato con Benjamín Vicuña?

Al iniciar la sección «Se dice de mí», le consultaron a Benjamín Vicuña por una curiosa anécdota al otro lado de la cordillera. El actor desarrolló y provocó la inmediata reacción de Jorge Zabaleta.

«Quiero decir que mi compadre Benjamín allá es muy famoso. Yo no pensé que era tan conocido y, además, tan querido. La gente se le acercaba con mucho cariño y el público argentino era muy cariñoso», recalcó.

Al respecto, Pancho Saavedra habló sobre el poco reconocimiento que existe en Chile en relación con los triunfos de sus artistas.

«Sentí orgullo de ver triunfar al Benja en otros países. Chile ha sido profundamente injusto con Benjamín, lo han reconocido poco para la trayectoria que tiene y para todo lo que ha entregado en el mundo de la actuación. No ha estado nominado a premios que debería haber estado nominado», reflexionó el animador del próximo Festival de Las Condes.

Por su parte, Vicuña recordó que en 2021 participó en tres producciones: «Berko» (serie transmitida en TVN), luego la teleserie «Demente» de Mega y después la apuesta chilena española «Inés del Alma Mía» en Chilevisión. Todas en un solo año.

Sin embargo, no fue nominado a ningún premio. «Pero tampoco me quiero victimizar. Soy un tipo absolutamente agradecido y también Chile me ha dado un montón. Tengo cuatro salas de teatro, tengo una súper carrera, tengo un espacio y me dan lugares para actuar en películas», aclaró el actor, además de añadir: «a mí la prensa me quiere, tengo cuatro Apes, la gente me trata bien… Tengo varios premios. Efectivamente, más afuera que acá», indicó el artista nacional.