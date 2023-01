¡Se propasó!: Fan de Tini Stoessel le tocó el ombligo en pleno concierto

Tini Stoessel es una cantante y actriz argentina que se hizo conocida por interpretar al papel de «Violeta» en Disney. No obstante, también es famosa por su carrera como cantante y se ha popularizado en los charts musicales del país trasandino.

Debido a su fama, la cantante realiza conciertos para entregar a sus fans la música que tanto les gusta. Sin embargo, vivió incomodo momento en uno de ellos.

El desagradable momento que vivió Tini Stoessel

Cuando la artista se empezó a ser conocida, inmediatamente llamó la atención por su ombligo. De hecho, la ex «chica Disney» tuvo que dar explicaciones sobre su propio cuerpo.

Esta vez lo que ocurrió en el evento de Buenos Aires, Argentina, llamó la atención, ya que el o la fan, en vez de tocar su mano como normalmente hacen, fue directamente hasta lo ombligo y literalmente lo piñizco.

En el registro se puede ver como Tini Stoessel se acerca al publico a cantar junto con ellos una de sus canciones y sucede la incomoda situación. En la actitud de la cantante se logra divisar lo mal que la pasó, puesto que tomó distancia con sus seguidores.

La crítica a su ombligo

Hace unos meses, Tini Stoessel, fue criticada en televisión paraguaya cuando revisaban una de sus presentaciones en el país. «Voy a tener pesadillas», comentaron los panelistas sobre el ombligo de la cantante.

«Para las personas que están preocupadas por mi ombligo. Es un ombligo. Nací así… Es el ombligo que tengo y está todo bien. Yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Todo bien. Nací con este ombligo, qué se le va a hacer. Se me están riendo… Se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo. Ya está. Todo bien», manifestó la ex chica Disney.

Revisa el momento aquí:

ayer LE DI LA MANO A TINI 🥹💚💚 pic.twitter.com/MsKWveeMuY — cori (@lightsupnasty) December 24, 2022