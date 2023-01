Gisella Gallardo publicó un conmovedor mensaje por el duelo de su padre

A principios de enero, Gisella Gallardo, perdió a su padre tras meses de lucha contra el cáncer. La triste noticia la compartió en su cuenta de Instagram con un estremecedor mensaje.

«Mi ángel ha partido al cielo papito todopoderoso simplemente GRACIAS», fueron las palabras que le dedicó por medio de la red social. No obstante, no es una pena que se vaya rápido, lentamente el tiempo va curando el corazón.

Es por esto, que la comentarista de deportes, volvió a publicar un nuevo post dedicado a su padre y también en agradecimiento a quienes le mandan fuerza.

El sentir de Gisella Gallardo

A finales de esta semana, la periodista, compartió el registro en su Instagram, una foto en blanco y negro, a la cuál agregó el conmovedor mensaje.

«Pasan los días y la pena va aumentando. Como muchos me han escrito hay q aprender a vivir con ella, leo cada uno de sus mensajes, pero aún no soy capaz de responderles, les agradezco de todo corazón por cada palabra q me escriben!!! Un beso y buenas noches», manifestó Gisella Gallardo.

Rápidamente, sus más fieles seguidores y quienes le han entregado fuerza a través de sus comentarios en la red social durante las últimas semanas, volvieron a mandarle su apoyo a través de la reciente publicación.

«Te abrazo fuerte», «Es un proceso largo en el que uno va aprendiendo a vivir con el dolor y la ausencia de esa persona que tanto amamos…», «Solo vive tu duelo, y si tienes que vivirlo a concho vívelo, si tienes que patalear, gritar, correr etc. Hazlo. Te lo digo por experiencia propia, yo perdí un hijo. Y créeme que lo mejor es vivir un duelo a concho. Cariños. Ya estarás bien. Tiempo al tiempo», fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.