¡Se supo todo!: Cecilia Gutiérrez hace pebre a Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos en chats filtrados

Daniela Aránguiz vuelve a estar en el ojo del huracán en farandulandia, pero no precisamente por algo que ella dijo. La ex chica Mekano fue víctima de un ninguneo de su propia compañera de Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez, el mismo que salpicó la también panelista farandulera, Adriana Barrientos.

Incluso, si hacemos un retroceso en el tiempo y nos vamos al pasado domingo, recordemos que Daniela Aránguiz dejó en llamas farandulandia al hablar del «mago» Valdivia y Maite Orsini, después de realizar una transmisión en vivo junto a la periodista.

Los supuestos palos de Cecilia Gutiérrez a sus compañeras de pega

«Cómo somos chismosos, estuve dos días de administrador de la página maldita farándula y me metí a ver la conversación con Cecilia Gutiérrez y miren lo que me encontré, pelando a sus dos compañeras de trabajo», señalaron en la cuenta «Copuchas TV», junto con revelar unos chats de la periodista donde no se refiere de forma positiva a Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos.

«Con esas compañeritas de trabajo, para qué enemigas 🔥», agregaron para acompañar los chats que dejaron bien poco a la imaginación.

Ahora, yéndonos a lo que dicen las capturas de pantallas, se puede observar que la comunicadora escribió: «Sí, Adriana (Barrientos) es fome, no hace nada, solo sube videos jajaja», escribió junto con agregar: «ella se dedica a filtrar todo y acomodar las cosas a su conveniencia», señaló, según pudo rescatar Corazón.

Ahí fue cuando la persona desconocida le envió una historia de Instagram de la «Leona» y le consulta si había algún tipo de conflicto. «Qué lástima porque ella es peligrosa. De verdad me da susto lo que ella pueda hacer, ella me encaró pero yo no peleo, ella pelea sola», indicó Cecilia Gutiérrez junto con desclasificar más información sobre el tema: «Dijo que yo fui a pedir su cabeza donde los jefes y fui a pedir días libres la próxima semana», agregó.

Del mismo modo, para terminar con el «cahuín» en el chat filtrado, la comunicadora se lanzó contra Daniela Aránguiz y dijo que no aguantaba su voz.

«Imagínate me sientan al medio de las dos jaja», indicó junto con complementar sus palabras añadiendo: «es muy flaite. Entonces pelear con ella es como pelear con el curao’ del bar. Siempre va a tener la última palabra», arremetió sin filtro.